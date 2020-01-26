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Сів у тролейбус без мами: у Луцьку знайшли хлопчика, який загубився

Сів у тролейбус без мами: у Луцьку знайшли хлопчика, який загубився
Небайдужий лучанин вчасно викликав поліцейських, які допомогли розшукати маму хлопчика, який загубився у місті.

Про це інформує патрульна поліція Волинської області.

Сьогодні, 9 червня, близько 16-ї години луцьким патрульним надійшло повідомлення про те, що на зупинці громадського транспорту 6-річний хлопчик самостійно забіг в тролейбус, який рушив, а його мати залишилася на зупинці. Заявник розповів, що одну зупинку вулицею Винниченка він проїхав з дитиною, а коли вони повернулися, то матері хлопчика не було. Після цього чоловік одразу зателефонував на лінію 102.

Патрульні Анна Трофимюк та Василь Арсенюк, які прибули на місце події, встановили дані хлопчика. Виявилося, що він немісцевий, тож за допомогою офіцера громади патрульним вдалося встановити номер телефону його мами. Жінка вирушила наздоганяти транспортний засіб, в якому їхав її син, і перебувала неподалік.

Інспектори передали дитину матері, яка, своєю чергою, подякувала поліцейським за допомогу.

Водій тролейбуса пояснив ситуацію тим, що не помітив цієї обставини, тому й різко зачинив двері і продовжив рух маршрутом.

Сів у тролейбус без мами: у Луцьку знайшли хлопчика, який загубився

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Теги: Луцьк, дитина, мама, тролейбус, патрульні
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