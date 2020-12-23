На Рівненщині знайшли зловмисника, якого розшукувала волинська поліція

У Рівненському районі поліцейські офіцери громад встановили місце перебування трьох зловмисників, одного з яких шукала поліція Волині. Усі вони переховувались від органів досудового розслідування та суду.Про це повідомляє поліція Рівненської області.У селі Жобрин поліцейські офіцери Клеванської ТГ встановили місце знаходження жительки села Щекичин (колишнього Корецького району), яка понад два роки розшукувалася столичними поліцейськими за скоєння злочину, передбаченого частиною 1 статті 135 КК України.В селищі Клевань поліцейські офіцери громади виявили 27-річного молодика, який перебував у розшуку з лютого цьогоріч органами пробації за невиконання умов вироку суду. А неподалік сміттєзвалища у цьому ж населеному пункті викрили жителя села Сморжів Рівненського району, який з квітня розшукується поліцейськими Волинської області за крадіжку із проникненням в житло.Усіх трьох доставили до відділення № 1 Рівненського районного управління поліції, після чого передали ініціаторам розшуку.