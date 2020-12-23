На Рівненщині знайшли зловмисника, якого розшукувала волинська поліція
Сьогодні, 18:33
У Рівненському районі поліцейські офіцери громад встановили місце перебування трьох зловмисників, одного з яких шукала поліція Волині. Усі вони переховувались від органів досудового розслідування та суду.
Про це повідомляє поліція Рівненської області.
У селі Жобрин поліцейські офіцери Клеванської ТГ встановили місце знаходження жительки села Щекичин (колишнього Корецького району), яка понад два роки розшукувалася столичними поліцейськими за скоєння злочину, передбаченого частиною 1 статті 135 КК України.
В селищі Клевань поліцейські офіцери громади виявили 27-річного молодика, який перебував у розшуку з лютого цьогоріч органами пробації за невиконання умов вироку суду. А неподалік сміттєзвалища у цьому ж населеному пункті викрили жителя села Сморжів Рівненського району, який з квітня розшукується поліцейськими Волинської області за крадіжку із проникненням в житло.
Усіх трьох доставили до відділення № 1 Рівненського районного управління поліції, після чого передали ініціаторам розшуку.
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Про це повідомляє поліція Рівненської області.
У селі Жобрин поліцейські офіцери Клеванської ТГ встановили місце знаходження жительки села Щекичин (колишнього Корецького району), яка понад два роки розшукувалася столичними поліцейськими за скоєння злочину, передбаченого частиною 1 статті 135 КК України.
В селищі Клевань поліцейські офіцери громади виявили 27-річного молодика, який перебував у розшуку з лютого цьогоріч органами пробації за невиконання умов вироку суду. А неподалік сміттєзвалища у цьому ж населеному пункті викрили жителя села Сморжів Рівненського району, який з квітня розшукується поліцейськими Волинської області за крадіжку із проникненням в житло.
Усіх трьох доставили до відділення № 1 Рівненського районного управління поліції, після чого передали ініціаторам розшуку.
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