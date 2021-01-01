Поблизу Луцька у дитячому таборі прийняли перших відпочивальників. ВІДЕО





Про це розповів Ігор Данильчук.



Свою роботу табір розпочав із карантинними обмеженнями, без відвідування батьками та з вахтовим методом роботи персоналу. Цьогоріч батьки не відвозили дітей до табору самостійно, як було раніше.



Через карантинні обмеження їх централізовано привезли шкільними автобусами від Палацу учнівської молоді, говорить директор закладу.



Зміна в таборі триватиме 14 днів. Відвідувати "Ровесник" батькам і стороннім, каже, заборонили. Зі слів Ігоря Данильчука, фактично це буде закрита територія.



Черга відпочивальників чекала, доки кожного оглянуть медики та виміряють температуру. Діти повинні мати всі щеплення, інакше до табору не приймуть, говорить педіатр Світлана Краснюк.



"Температура, шкіра, огляд на педикульоз, на шкірні захворювання 02:35 + 02:52. Якщо температура – взагалі не допускаємо до табору", – зазначила лікарка.



На роботу табору з міського бюджету виділили понад три мільйони гривень, зазначила начальниця управління освіти Луцької міськради Зіновія Лещенко. Безплатні путівки отримали діти, які мають пільги та які відзначилися у навчанні й творчих конкурсах.



"У першу зміну працюватиме літня школа "Ерудит", тож традиційно у позаміському таборі оздоровлення і відпочинку "Ровесник" відбувається не тільки відпочинок дітей, а й навчання. Працює педагогічний склад, вихователі, обслуговуючий персонал", – повідомила посадовиця.



До пандемії в таборі за літо оздоровлювали 800 дітей. Цього року в "Ровеснику" планують оздоровити понад пів тисячі дітей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дитячому таборі "Ровесник", що в селі Забороль Луцької громади, прийняли перших відпочивальників. На зміну до табору приїхало 157 учнів луцьких шкіл.Про це розповів Суспільному директорСвою роботу табір розпочав із карантинними обмеженнями, без відвідування батьками та з вахтовим методом роботи персоналу. Цьогоріч батьки не відвозили дітей до табору самостійно, як було раніше.Через карантинні обмеження їх централізовано привезли шкільними автобусами від Палацу учнівської молоді, говорить директор закладу.Зміна в таборі триватиме 14 днів. Відвідувати "Ровесник" батькам і стороннім, каже, заборонили. Зі слів Ігоря Данильчука, фактично це буде закрита територія.Черга відпочивальників чекала, доки кожного оглянуть медики та виміряють температуру. Діти повинні мати всі щеплення, інакше до табору не приймуть, говорить педіатр"Температура, шкіра, огляд на педикульоз, на шкірні захворювання 02:35 + 02:52. Якщо температура – взагалі не допускаємо до табору", – зазначила лікарка.На роботу табору з міського бюджету виділили понад три мільйони гривень, зазначила начальниця управління освіти Луцької міськрадиБезплатні путівки отримали діти, які мають пільги та які відзначилися у навчанні й творчих конкурсах."У першу зміну працюватиме літня школа "Ерудит", тож традиційно у позаміському таборі оздоровлення і відпочинку "Ровесник" відбувається не тільки відпочинок дітей, а й навчання. Працює педагогічний склад, вихователі, обслуговуючий персонал", – повідомила посадовиця.До пандемії в таборі за літо оздоровлювали 800 дітей. Цього року в "Ровеснику" планують оздоровити понад пів тисячі дітей.

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