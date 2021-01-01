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Як будують «великий» будинок ЖК «Супернова». ВІДЕОЗВІТ ЗА ЧЕРВЕНЬ*

Як будують «великий» будинок ЖК «Супернова». ВІДЕОЗВІТ ЗА ЧЕРВЕНЬ*
У новому відеозвіті з будівельного майданчика ЖК "Супернова" менеджерка із продажів Будівельної компанії "Інвестор" Наталія Назарук розповідає, які зараз тривають роботи.

У “великому” будинку ЖК “Супернова” тривають такі роботи:

1 під'їзд:

- завершують фасадні роботи,
- в квартирах повністю розведено електромережу, проводяться штукатурні роботи,
- облаштовано димоходи,
- на 90% вставлені вікна.

2 під'їзд:

- цегляну кладку завершено на 95%,
- розведено електромережу на 50%.

3-4 під'їзди:

- мурують 5 поверх.

5 під'їзд:

- виконано фундаментні роботи,
- почали мурувати 1 поверх.



Зверніть увагу на нові умови відтермінування на квартири у 1-2 під'їздах “великого” будинку. Зараз можливо оформити розстрочку до кінця 2021 року. Залишилося тільки дві 2-кімнатні та одна 3-кімнатна квартира.

Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:

+38 067 543 74 66

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор, відеозвіт, червень, Супернова
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