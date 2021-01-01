Як будують «великий» будинок ЖК «Супернова». ВІДЕОЗВІТ ЗА ЧЕРВЕНЬ*

У новому відеозвіті з будівельного майданчикаменеджерка із продажіврозповідає, які зараз тривають роботи.У “великому” будинку ЖК “Супернова” тривають такі роботи:- завершують фасадні роботи,- в квартирах повністю розведено електромережу, проводяться штукатурні роботи,- облаштовано димоходи,- на 90% вставлені вікна.- цегляну кладку завершено на 95%,- розведено електромережу на 50%.- мурують 5 поверх.- виконано фундаментні роботи,- почали мурувати 1 поверх.Зверніть увагу на нові умови відтермінування на квартири у 1-2 під'їздах “великого” будинку. Зараз можливо оформити розстрочку до кінця 2021 року. Залишилося тільки дві 2-кімнатні та одна 3-кімнатна квартира.