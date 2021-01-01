Як будують «великий» будинок ЖК «Супернова». ВІДЕОЗВІТ ЗА ЧЕРВЕНЬ*
Сьогодні, 08:00
У новому відеозвіті з будівельного майданчика ЖК "Супернова" менеджерка із продажів Будівельної компанії "Інвестор" Наталія Назарук розповідає, які зараз тривають роботи.
У “великому” будинку ЖК “Супернова” тривають такі роботи:
1 під'їзд:
- завершують фасадні роботи,
- в квартирах повністю розведено електромережу, проводяться штукатурні роботи,
- облаштовано димоходи,
- на 90% вставлені вікна.
2 під'їзд:
- цегляну кладку завершено на 95%,
- розведено електромережу на 50%.
3-4 під'їзди:
- мурують 5 поверх.
5 під'їзд:
- виконано фундаментні роботи,
- почали мурувати 1 поверх.
Зверніть увагу на нові умови відтермінування на квартири у 1-2 під'їздах “великого” будинку. Зараз можливо оформити розстрочку до кінця 2021 року. Залишилося тільки дві 2-кімнатні та одна 3-кімнатна квартира.
Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:
+38 067 543 74 66
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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У “великому” будинку ЖК “Супернова” тривають такі роботи:
1 під'їзд:
- завершують фасадні роботи,
- в квартирах повністю розведено електромережу, проводяться штукатурні роботи,
- облаштовано димоходи,
- на 90% вставлені вікна.
2 під'їзд:
- цегляну кладку завершено на 95%,
- розведено електромережу на 50%.
3-4 під'їзди:
- мурують 5 поверх.
5 під'їзд:
- виконано фундаментні роботи,
- почали мурувати 1 поверх.
Зверніть увагу на нові умови відтермінування на квартири у 1-2 під'їздах “великого” будинку. Зараз можливо оформити розстрочку до кінця 2021 року. Залишилося тільки дві 2-кімнатні та одна 3-кімнатна квартира.
Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:
+38 067 543 74 66
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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