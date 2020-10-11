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У школах Луцька можуть не встигнути зробити ремонт до 1 вересня

У школах Луцька можуть не встигнути зробити ремонт до 1 вересня
Через непроведені тендерні процедури у Луцьку можуть не встигнути з ремонтами шкіл до початку навчального року.

Про це в програмі "Відкрита влада. Місто" на телеканалі "Аверс" сказала заступниця голови фракції Громадянського Руху "СВІДОМІ" Алла Надточій, - пише ІА "Конкурент".

Зазвичай під час літніх канікул у школах виконують ремонтні роботи. Проте, зі слів Алли Надточій, в Луцьку станом на сьогодні ще не проведені тендерні процедури. Тендери були скасовані, адже управління освіти Луцької міської ради ліквідовується, відповідно всі зобов'язання бере на себе департамент.

"Через те тут ідуть затримки. Тут, мабуть, будуть виклики перед вчителями, перед директорами... Тут, мабуть, будуть і батьки доєднуватися", – зазначила обраниця громади.

Алла Надточій зауважила: якби на початок червня вже була закуплена і розвезена фарба, то ремонти були б розпочаті вчасно.

"Було б пофарбовано. А так буде дещо в авральному режимі", – додала вона.

А вимушений поспіх, на думку депутатки, може негативно вплинути на сам результат.


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Теги: Волинь, Луцьк, школа, ремонт
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