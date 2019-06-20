У луцьких водоймах знайшли кишкову паличку. ВІДЕО





Про це Оксана Колобкова.



На Центральному пляжі міста вода відповідає нормам.



В лабцентрі кажуть: дослідили зразки з 28 водойм області. Кишкову паличку виявили лише на Термнівській водоймі. "При нормі 5 тисяч, на сьогодні становить 9 тисяч 300. Тому рекомендації Луцькій міській раді виставити знаки про заборону купання", — каже Оксана Колобкова.



Купальний сезон у Луцьку стартував 1 червня. На рятувальному посту поруч з Теремнівською водоймою висить жовтий прапорець, що попереджає про заборону купання.



Луцька міська рада цього сезону на облаштування пляжів міста з міського бюджету виділила 650 тисяч гривень, – розповів Суспільному посадовець міськради Юрій Кирилюк.



150 тисяч гривень виділили на благоустрій, лабораторні аналізи та впорядкування постів і 500 тисяч — на заробітну плату, страхування, обстеження підводної частини, навчання рятувальників і закупівлю обладнання для рятувальників.



Термін купального сезону у місті встановлено з 1 червня по 31 серпня. Лабораторні дослідження усіх об'єктів довкілля та місць масового відпочинку проводять двічі на місяць. У середині червня повторно тестуватимуть якість води на двох пляжах у районі Теремне та Центральному парку, - розповіла завідувачка відділу обласного лабцентру Оксана Колобкова.



Зі слів, начальника відділу УДСНС в області Олександра Бугайчука на Волині визначено 32 місця відпочинку. Найбільша така кількість у Ковельському районі. В Шацькій тергромаді на сьогодні визначено 13 місць. Буде організована робота 16 рятувальних постів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вода у Теремнівській водоймі не відповідає нормі за мікробіологічними показниками. Там перевищений показник кишкової палички.Про це Суспільному розповіла завідувачка відділення лабораторного центруНа Центральному пляжі міста вода відповідає нормам.В лабцентрі кажуть: дослідили зразки з 28 водойм області. Кишкову паличку виявили лише на Термнівській водоймі. "При нормі 5 тисяч, на сьогодні становить 9 тисяч 300. Тому рекомендації Луцькій міській раді виставити знаки про заборону купання", — каже Оксана Колобкова.Купальний сезон у Луцьку стартував 1 червня. На рятувальному посту поруч з Теремнівською водоймою висить жовтий прапорець, що попереджає про заборону купання.Луцька міська рада цього сезону на облаштування пляжів міста з міського бюджету виділила 650 тисяч гривень, – розповів Суспільному посадовець міськради Юрій Кирилюк.150 тисяч гривень виділили на благоустрій, лабораторні аналізи та впорядкування постів і 500 тисяч — на заробітну плату, страхування, обстеження підводної частини, навчання рятувальників і закупівлю обладнання для рятувальників.Термін купального сезону у місті встановлено з 1 червня по 31 серпня. Лабораторні дослідження усіх об'єктів довкілля та місць масового відпочинку проводять двічі на місяць. У середині червня повторно тестуватимуть якість води на двох пляжах у районі Теремне та Центральному парку, - розповіла завідувачка відділу обласного лабцентру Оксана Колобкова.Зі слів, начальника відділу УДСНС в області Олександра Бугайчука на Волині визначено 32 місця відпочинку. Найбільша така кількість у Ковельському районі. В Шацькій тергромаді на сьогодні визначено 13 місць. Буде організована робота 16 рятувальних постів.

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