На Волині знайшли підлітка, який серед ночі пішов з дому





Про це повідомляє



Як розповів сам підліток, він перебував на території домогосподарства, з ним все гаразд. Наразі на місці події ще працює поліція.



Нагадаємо, неповнолітній житель села Озерце Оліферчук Юрій Олексійович

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині знайшли неповнолітнього, який посеред ночі пішов з дому та зник.Про це повідомляє ІА Волинські новини , посилаючись на пресслужбу поліції.Як розповів сам підліток, він перебував на території домогосподарства, з ним все гаразд. Наразі на місці події ще працює поліція.Нагадаємо, неповнолітній житель села Озерце Оліферчук Юрій Олексійович посеред ночі пішов з дому.



Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію