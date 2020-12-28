На Волині знайшли підлітка, який серед ночі пішов з дому
Сьогодні, 21:54
На Волині знайшли неповнолітнього, який посеред ночі пішов з дому та зник.
Про це повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на пресслужбу поліції.
Як розповів сам підліток, він перебував на території домогосподарства, з ним все гаразд. Наразі на місці події ще працює поліція.
Нагадаємо, неповнолітній житель села Озерце Оліферчук Юрій Олексійович посеред ночі пішов з дому.
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Про це повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на пресслужбу поліції.
Як розповів сам підліток, він перебував на території домогосподарства, з ним все гаразд. Наразі на місці події ще працює поліція.
Нагадаємо, неповнолітній житель села Озерце Оліферчук Юрій Олексійович посеред ночі пішов з дому.
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