На Волині 6-річній дівчинці відрубали пальці





Про це



Трагедія трапилась у селі Цміни.



Як зазначили джерела, дівчинка бавилась з однолітками, які ненароком спричинили їй травму.



На місце пригоди оперативно прибула бригада швидкої.



Дитину госпіталізували у відділення мікрохірургії МКЛ. Разом з дівчинкою медики привезли у ємності з льодом і відрубані пальчики. Медики сподіваються їх пришити дитині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині під час дитячих пустощів 6-річній дівчинці відрубали три пальці.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Трагедія трапилась у селі Цміни.Як зазначили джерела, дівчинка бавилась з однолітками, які ненароком спричинили їй травму.На місце пригоди оперативно прибула бригада швидкої.Дитину госпіталізували у відділення мікрохірургії МКЛ. Разом з дівчинкою медики привезли у ємності з льодом і відрубані пальчики. Медики сподіваються їх пришити дитині.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію