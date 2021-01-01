На Волині 6-річній дівчинці відрубали пальці
09 червень, 23:17
На Волині під час дитячих пустощів 6-річній дівчинці відрубали три пальці.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилась у селі Цміни.
Як зазначили джерела, дівчинка бавилась з однолітками, які ненароком спричинили їй травму.
На місце пригоди оперативно прибула бригада швидкої.
Дитину госпіталізували у відділення мікрохірургії МКЛ. Разом з дівчинкою медики привезли у ємності з льодом і відрубані пальчики. Медики сподіваються їх пришити дитині.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилась у селі Цміни.
Як зазначили джерела, дівчинка бавилась з однолітками, які ненароком спричинили їй травму.
На місце пригоди оперативно прибула бригада швидкої.
Дитину госпіталізували у відділення мікрохірургії МКЛ. Разом з дівчинкою медики привезли у ємності з льодом і відрубані пальчики. Медики сподіваються їх пришити дитині.
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