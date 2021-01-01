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На Волині 6-річній дівчинці відрубали пальці

На Волині 6-річній дівчинці відрубали пальці
На Волині під час дитячих пустощів 6-річній дівчинці відрубали три пальці.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилась у селі Цміни.

Як зазначили джерела, дівчинка бавилась з однолітками, які ненароком спричинили їй травму.

На місце пригоди оперативно прибула бригада швидкої.

Дитину госпіталізували у відділення мікрохірургії МКЛ. Разом з дівчинкою медики привезли у ємності з льодом і відрубані пальчики. Медики сподіваються їх пришити дитині.

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Теги: Волинь, Цміни
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