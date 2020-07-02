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Луцькі рятувальники витягнули з води дівчину, яка тонула в Стиру. ВІДЕО

Луцькі рятувальники витягнули з води дівчину, яка тонула в Стиру. ВІДЕО
Рятувальники, що чергують на пості поблизу річки Стир у Луцьку, врятували дівчину, яка почала тонути.

Це трапилося в обідню пору, 7 червня, розповів старший рятувальник Павло Суліменко, - повідомляє ІА Конкурент.

За його словами, він якраз сів обідати, коли почув крики про допомогу. Вибігши, чоловік побачив дівчину, яка не могла справитися з течією. Разом з напарником Андрієм вони кинулися у воду і вже за декілька хвилин юнка була на березі.

“Вона встигла наковтатися води, але загалом була в нормальному стані. Мені здається, вона не усвідомлювала, що з нею могло трапитися. Була в стані шоку. Я працюю тут вже четверте літо і помітив, що люди часто не усвідомлюють, що їх практично витягують з того світу”, - розповідає Павло Суліменко.

Рятувальники закликають лучан не нехтувати правилами поводження на воді, не заходити у воду в стані алкогольного сп’яніння та обов’язково слідкувати за малолітніми дітьми.

Нагадаємо, цьогоріч вода в Стиру відповідає усім нормам. Тож цього року, тут купатися дозволено. Гірша ситуація на Теремнівських ставках. Там вміст кишкової палички перевищує норму.


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Теги: Волинь, Луцьк, Стир, рятувальники
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