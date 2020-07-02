Луцькі рятувальники витягнули з води дівчину, яка тонула в Стиру. ВІДЕО





Це трапилося в обідню пору, 7 червня, розповів старший рятувальник Павло Суліменко, - повідомляє



За його словами, він якраз сів обідати, коли почув крики про допомогу. Вибігши, чоловік побачив дівчину, яка не могла справитися з течією. Разом з напарником Андрієм вони кинулися у воду і вже за декілька хвилин юнка була на березі.



“Вона встигла наковтатися води, але загалом була в нормальному стані. Мені здається, вона не усвідомлювала, що з нею могло трапитися. Була в стані шоку. Я працюю тут вже четверте літо і помітив, що люди часто не усвідомлюють, що їх практично витягують з того світу”, - розповідає Павло Суліменко.



Рятувальники закликають лучан не нехтувати правилами поводження на воді, не заходити у воду в стані алкогольного сп’яніння та обов’язково слідкувати за малолітніми дітьми.



Нагадаємо, цьогоріч вода в Стиру відповідає усім нормам. Тож цього року, тут купатися дозволено. Гірша ситуація на Теремнівських ставках. Там вміст кишкової палички перевищує норму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рятувальники, що чергують на пості поблизу річки Стир у Луцьку, врятували дівчину, яка почала тонути.Це трапилося в обідню пору, 7 червня, розповів старший рятувальник, - повідомляє ІА Конкурент За його словами, він якраз сів обідати, коли почув крики про допомогу. Вибігши, чоловік побачив дівчину, яка не могла справитися з течією. Разом з напарником Андрієм вони кинулися у воду і вже за декілька хвилин юнка була на березі.“Вона встигла наковтатися води, але загалом була в нормальному стані. Мені здається, вона не усвідомлювала, що з нею могло трапитися. Була в стані шоку. Я працюю тут вже четверте літо і помітив, що люди часто не усвідомлюють, що їх практично витягують з того світу”, - розповідає Павло Суліменко.Рятувальники закликають лучан не нехтувати правилами поводження на воді, не заходити у воду в стані алкогольного сп’яніння та обов’язково слідкувати за малолітніми дітьми.Нагадаємо, цьогоріч вода в Стиру відповідає усім нормам. Тож цього року, тут купатися дозволено. Гірша ситуація на Теремнівських ставках. Там вміст кишкової палички перевищує норму.

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