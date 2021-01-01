Волинянин став чемпіоном України

Ерік Костриця завоював золоту медаль на чемпіонаті України.



Чемпіонат України з лекої атлетики серед молоді відбувася у місті Бахмут Донецької області 8-9 червня 2021 року, - йдеться на сайті управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.



На чемпіонаті легкоатлети Волині здобули 3 медалі.



Чемпіоном України став учень ОДЮСШ Ерік Костриця у бігові на дистанції 200 м, з результатом 21.13. Також спортсмен посів друге місце у бігові на дистанції 100 м. Тренують легкоатлета Вегнер О. А. та Вегнер О.І.



Срібну медаль у скарбничку Волинської області виборола вихованка ШВСМ Олена Хамаза у метанні молота. Тренує призерку Черкашин Р.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський легкоатлетзавоював золоту медаль на чемпіонаті України.Чемпіонат України з лекої атлетики серед молоді відбувася у місті Бахмут Донецької області 8-9 червня 2021 року, - йдеться на сайті управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.На чемпіонаті легкоатлети Волині здобули 3 медалі.Чемпіоном України став учень ОДЮСШ Ерік Костриця у бігові на дистанції 200 м, з результатом 21.13. Також спортсмен посів друге місце у бігові на дистанції 100 м. Тренують легкоатлета Вегнер О. А. та Вегнер О.І.Срібну медаль у скарбничку Волинської області виборола вихованка ШВСМу метанні молота. Тренує призерку Черкашин Р.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію