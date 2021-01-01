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Волинянин став чемпіоном України

Волинянин став чемпіоном України
Волинський легкоатлет Ерік Костриця завоював золоту медаль на чемпіонаті України.

Чемпіонат України з лекої атлетики серед молоді відбувася у місті Бахмут Донецької області 8-9 червня 2021 року, - йдеться на сайті управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

На чемпіонаті легкоатлети Волині здобули 3 медалі.

Чемпіоном України став учень ОДЮСШ Ерік Костриця у бігові на дистанції 200 м, з результатом 21.13. Також спортсмен посів друге місце у бігові на дистанції 100 м. Тренують легкоатлета Вегнер О. А. та Вегнер О.І.

Срібну медаль у скарбничку Волинської області виборола вихованка ШВСМ Олена Хамаза у метанні молота. Тренує призерку Черкашин Р.

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Теги: спорт, Волинь, Луцьк
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