Волинянин став чемпіоном України
Сьогодні, 07:31
Волинський легкоатлет Ерік Костриця завоював золоту медаль на чемпіонаті України.
Чемпіонат України з лекої атлетики серед молоді відбувася у місті Бахмут Донецької області 8-9 червня 2021 року, - йдеться на сайті управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
На чемпіонаті легкоатлети Волині здобули 3 медалі.
Чемпіоном України став учень ОДЮСШ Ерік Костриця у бігові на дистанції 200 м, з результатом 21.13. Також спортсмен посів друге місце у бігові на дистанції 100 м. Тренують легкоатлета Вегнер О. А. та Вегнер О.І.
Срібну медаль у скарбничку Волинської області виборола вихованка ШВСМ Олена Хамаза у метанні молота. Тренує призерку Черкашин Р.
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Чемпіонат України з лекої атлетики серед молоді відбувася у місті Бахмут Донецької області 8-9 червня 2021 року, - йдеться на сайті управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
На чемпіонаті легкоатлети Волині здобули 3 медалі.
Чемпіоном України став учень ОДЮСШ Ерік Костриця у бігові на дистанції 200 м, з результатом 21.13. Також спортсмен посів друге місце у бігові на дистанції 100 м. Тренують легкоатлета Вегнер О. А. та Вегнер О.І.
Срібну медаль у скарбничку Волинської області виборола вихованка ШВСМ Олена Хамаза у метанні молота. Тренує призерку Черкашин Р.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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