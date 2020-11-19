У Києві обірвався ліфт, загинув чоловік

У Києві обірвався ліфт, а в ліфтовій шахті знайшли тіло чоловіка.Трагедія сталася 9 червня. О 15:23 до оперативно-координаційного центру Головного управління по лінії служби "103" надійшло повідомлення про те, що на вул. Декабристів, 10А, що у Дарницькому районі столиці у ліфтовій шахті знаходиться тіло людини, - йдеться на сайті ДСНС.На місце події було направлено рятувальників 24-Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Як виявилося, на рівні 1 поверху у ліфтовій шахті знаходилося тіло чоловічої статі. Попередньо, проводилися ремонтні роботи.Рятувальники дістали загиблого із ліфтової шахти та передали його оперативно-слідчій групі, які і будуть встановлювати обставини трагічного випадку.