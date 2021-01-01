Путін порівняв Україну із нацистською Німеччиною





Відповідні заяви він зробив в інтерв'ю каналу "Росія 24", відповідаючи на питання про законодавчу ініціативу українського лідера. Згідно із законопроектом, етічні росіяни не будуть зараховуватися до корінних народів України, - повідомляє



"Напевно, потрібно згадати, як виникла Україна, як держава. Це породження радянського періоду. Більшовики, організовуючи Радянський Союз, створили союзні республіки, і Україну", - висловився він»



Далі Путін пустився в міркування про історію і згадав Переяславську Раду 1654 року. На його думку, території, яка були отримані Росією в результаті Переяславських угод, були населені етнічними росіянами.



"Говорити про росіян як про "некорінний народ» - це просто некоректно, смішно і нерозумно", - продовжив він.



Далі Путін порівняв законопроект Зеленського з практикою німецького нацизму.



"Сам по собі поділ на корінні, першосортні, другосортні категорії людей - це вже точно нагадує теорію і практику нацистської Німеччини. А як бути людям зі змішаною кров'ю? Сам Зеленський - єврей за національністю», - сказав він.



18 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проект закону «про корінні народи України» (№ 5506).

Документ дає визначення "корінним народам", чітко відокремлюючи їх від етнічних національних меншин, а також визначає права таких народів (зокрема - освітні, мовні, представницькі).

Так, росіяни, угорці чи румуни в Україні є національними меншинами, бо мають свою державу за межами регіону проживання. Водночас, корінними народами України, які сформувалися на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент РФ Володимир Путін накинувся з критикою на Україну через законопроект Володимира Зеленського про корінні народи.Відповідні заяви він зробив в інтерв'ю каналу "Росія 24", відповідаючи на питання про законодавчу ініціативу українського лідера. Згідно із законопроектом, етічні росіяни не будуть зараховуватися до корінних народів України, - повідомляє УНІАН "Напевно, потрібно згадати, як виникла Україна, як держава. Це породження радянського періоду. Більшовики, організовуючи Радянський Союз, створили союзні республіки, і Україну", - висловився він»Далі Путін пустився в міркування про історію і згадав Переяславську Раду 1654 року. На його думку, території, яка були отримані Росією в результаті Переяславських угод, були населені етнічними росіянами."Говорити про росіян як про "некорінний народ» - це просто некоректно, смішно і нерозумно", - продовжив він.Далі Путін порівняв законопроект Зеленського з практикою німецького нацизму."Сам по собі поділ на корінні, першосортні, другосортні категорії людей - це вже точно нагадує теорію і практику нацистської Німеччини. А як бути людям зі змішаною кров'ю? Сам Зеленський - єврей за національністю», - сказав він.18 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проект закону «про корінні народи України» (№ 5506).Документ дає визначення "корінним народам", чітко відокремлюючи їх від етнічних національних меншин, а також визначає права таких народів (зокрема - освітні, мовні, представницькі).Так, росіяни, угорці чи румуни в Україні є національними меншинами, бо мають свою державу за межами регіону проживання. Водночас, корінними народами України, які сформувалися на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки.

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