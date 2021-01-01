вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Путін порівняв Україну із нацистською Німеччиною

Путін порівняв Україну із нацистською Німеччиною
Президент РФ Володимир Путін накинувся з критикою на Україну через законопроект Володимира Зеленського про корінні народи.

Відповідні заяви він зробив в інтерв'ю каналу "Росія 24", відповідаючи на питання про законодавчу ініціативу українського лідера. Згідно із законопроектом, етічні росіяни не будуть зараховуватися до корінних народів України, - повідомляє УНІАН.

"Напевно, потрібно згадати, як виникла Україна, як держава. Це породження радянського періоду. Більшовики, організовуючи Радянський Союз, створили союзні республіки, і Україну", - висловився він»

Далі Путін пустився в міркування про історію і згадав Переяславську Раду 1654 року. На його думку, території, яка були отримані Росією в результаті Переяславських угод, були населені етнічними росіянами.

"Говорити про росіян як про "некорінний народ» - це просто некоректно, смішно і нерозумно", - продовжив він.

Далі Путін порівняв законопроект Зеленського з практикою німецького нацизму.

"Сам по собі поділ на корінні, першосортні, другосортні категорії людей - це вже точно нагадує теорію і практику нацистської Німеччини. А як бути людям зі змішаною кров'ю? Сам Зеленський - єврей за національністю», - сказав він.

18 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проект закону «про корінні народи України» (№ 5506).
Документ дає визначення "корінним народам", чітко відокремлюючи їх від етнічних національних меншин, а також визначає права таких народів (зокрема - освітні, мовні, представницькі).
Так, росіяни, угорці чи румуни в Україні є національними меншинами, бо мають свою державу за межами регіону проживання. Водночас, корінними народами України, які сформувалися на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, Путін, політика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Путін порівняв Україну із нацистською Німеччиною
Сьогодні, 01:13
Луцькі рятувальники витягнули з води дівчину, яка тонула в Стиру. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
10 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині 6-річній дівчинці відрубали пальці
09 червень, 23:17
У луцьких водоймах знайшли кишкову паличку. ВІДЕО
09 червень, 22:35
Схожі новини
З Росії в Україну втік ексдепутат Держдуми З Росії в Україну втік ексдепутат Держдуми
07 червень, 04:23
Офіційно: Василь Вірастюк виграв вибори до Верховної Ради Офіційно: Василь Вірастюк виграв вибори до Верховної Ради
04 квітень, 12:57
Прем'єр Словаччини сказав, що пообіцяв Росії Закарпаття в обмін на вакцину від COVID-19 Прем'єр Словаччини сказав, що пообіцяв Росії Закарпаття в обмін на вакцину від COVID-19
03 березень, 23:34
Україна виходить із двох угод СНД Україна виходить із двох угод СНД
24 лютий, 01:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Путін порівняв Україну із нацистською Німеччиною
Сьогодні, 01:13
 0
Луцькі рятувальники витягнули з води дівчину, яка тонула в Стиру. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
 0
10 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині 6-річній дівчинці відрубали пальці
09 червень, 23:17
 0
У луцьких водоймах знайшли кишкову паличку. ВІДЕО
09 червень, 22:35
 0
Медіа
відео
1/8