Один з будинків Косачів відремонтують
Сьогодні, 04:23
Один із будинків Косачів, який належить до Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки, зачинили на проведення ремонтно-реставраційних робіт.
Як повідомила Суспільному керівниця музею Ольга Бойко, внутрішнє приміщення "Сірого" будинку закрили для відвідувачів 9 червня через початок реставраційно-ремонтних робіт пам’ятки культурної спадщини.
З її слів, через тиждень зачинять на ремонт і "Білий" будинок, у якому мешкала письменниця Леся Українка.
Ольга Бойко додала: для відвідування залишається відкритою територія навколо музею, літературна експозиція, виставкова зала, у якій розмістили частину речей із "Сірого" та "Білого" будинків.
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Як повідомила Суспільному керівниця музею Ольга Бойко, внутрішнє приміщення "Сірого" будинку закрили для відвідувачів 9 червня через початок реставраційно-ремонтних робіт пам’ятки культурної спадщини.
З її слів, через тиждень зачинять на ремонт і "Білий" будинок, у якому мешкала письменниця Леся Українка.
Ольга Бойко додала: для відвідування залишається відкритою територія навколо музею, літературна експозиція, виставкова зала, у якій розмістили частину речей із "Сірого" та "Білого" будинків.
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