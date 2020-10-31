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Один з будинків Косачів відремонтують

Один з будинків Косачів відремонтують
Один із будинків Косачів, який належить до Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки, зачинили на проведення ремонтно-реставраційних робіт.

Як повідомила Суспільному керівниця музею Ольга Бойко, внутрішнє приміщення "Сірого" будинку закрили для відвідувачів 9 червня через початок реставраційно-ремонтних робіт пам’ятки культурної спадщини.

З її слів, через тиждень зачинять на ремонт і "Білий" будинок, у якому мешкала письменниця Леся Українка.

Ольга Бойко додала: для відвідування залишається відкритою територія навколо музею, літературна експозиція, виставкова зала, у якій розмістили частину речей із "Сірого" та "Білого" будинків.

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Теги: Волинь, музей
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