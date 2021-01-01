Повідомили про ситуацію з коронавірусом в Україні за минулу добу





Серед них - 77 дітей та 73 медпрацівники, про це повідомляє МОЗ.



Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 741 особу;

◾ летальних випадків – 97;

◾ одужало – 6 513 осіб;



За добу протестували:

методом ПЛР – 28 997 осіб,

методом ІФА – 10 741 особу,

експрес-тестами – 19 683 особи.



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 219 824 особи;

одужало – 2 115 197 осіб;

летальних випадків – 51 507;

проведено ПЛР-тестувань – 10 434 574.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 червня 2021 року в Україні зафіксували 1 785 нових випадків захворювання на COVID-19.Серед них - 77 дітей та 73 медпрацівники, про це повідомляє МОЗ.Також за минулу добу:◾ госпіталізовано – 741 особу;◾ летальних випадків – 97;◾ одужало – 6 513 осіб;За добу протестували:методом ПЛР – 28 997 осіб,методом ІФА – 10 741 особу,експрес-тестами – 19 683 особи.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 219 824 особи;одужало – 2 115 197 осіб;летальних випадків – 51 507;проведено ПЛР-тестувань – 10 434 574.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.

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