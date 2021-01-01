Повідомили про ситуацію з коронавірусом в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:05
10 червня 2021 року в Україні зафіксували 1 785 нових випадків захворювання на COVID-19.
Серед них - 77 дітей та 73 медпрацівники, про це повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 741 особу;
◾ летальних випадків – 97;
◾ одужало – 6 513 осіб;
За добу протестували:
методом ПЛР – 28 997 осіб,
методом ІФА – 10 741 особу,
експрес-тестами – 19 683 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 219 824 особи;
одужало – 2 115 197 осіб;
летальних випадків – 51 507;
проведено ПЛР-тестувань – 10 434 574.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.
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Серед них - 77 дітей та 73 медпрацівники, про це повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 741 особу;
◾ летальних випадків – 97;
◾ одужало – 6 513 осіб;
За добу протестували:
методом ПЛР – 28 997 осіб,
методом ІФА – 10 741 особу,
експрес-тестами – 19 683 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 219 824 особи;
одужало – 2 115 197 осіб;
летальних випадків – 51 507;
проведено ПЛР-тестувань – 10 434 574.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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