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Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 10 червня

Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 10 червня
Курс долара у Луцьку станом на 10 червня 2021 року такий: купівля – 27.00, а продаж – 27.12.

Євро при купівлі становить – 32.82, продажу – 33.00.

Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.35.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.30, продаж – 7.38.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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