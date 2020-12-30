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На Волині горіла господарська споруда

На Волині горіла господарська споруда
У селі Полиці Камінь-Каширського району рятувальники ліквідували пожежу в господарській споруді.

Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.

9 червня о 15:08 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в господарській споруді в селі Полиці Камінь-Каширського району.

За викликом уже за 13 хвилин прибули вогнеборці 8-ї ДПРЧ з райцентру та команда місцевої пожежної охорони села Гута-Боровенська. На гасіння було подано 3 водяних стволи, пожежу вдалось локалізувати о 15:33, через 47 хвилин – ліквідували. Вогонь знищив покрівлю на площі 90 м кв та пошкодив перекриття на площі 70 м кв, господарський інвентар. Ймовірно, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

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Теги: Волинь, пожежа, Камінь-Каширщина, господарська споруда, рятувальники
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