На Волині горіла господарська споруда





Про це



9 червня о 15:08 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в господарській споруді в селі Полиці Камінь-Каширського району.



За викликом уже за 13 хвилин прибули вогнеборці 8-ї ДПРЧ з райцентру та команда місцевої пожежної охорони села Гута-Боровенська. На гасіння було подано 3 водяних стволи, пожежу вдалось локалізувати о 15:33, через 47 хвилин – ліквідували. Вогонь знищив покрівлю на площі 90 м кв та пошкодив перекриття на площі 70 м кв, господарський інвентар. Ймовірно, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Полиці Камінь-Каширського району рятувальники ліквідували пожежу в господарській споруді.Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.9 червня о 15:08 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в господарській споруді в селі Полиці Камінь-Каширського району.За викликом уже за 13 хвилин прибули вогнеборці 8-ї ДПРЧ з райцентру та команда місцевої пожежної охорони села Гута-Боровенська. На гасіння було подано 3 водяних стволи, пожежу вдалось локалізувати о 15:33, через 47 хвилин – ліквідували. Вогонь знищив покрівлю на площі 90 м кв та пошкодив перекриття на площі 70 м кв, господарський інвентар. Ймовірно, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

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