Синоптики попереджають українців про погіршення погодних умов





Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.



"Вдень 10 червня в Україні - грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. В Києві та Київській області вдень 10 червня гроза", - йдеться у попередженні.



Як зазначається, в Україні оголосили I рівень небезпечності, жовтий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні сьогодні, 10 червня, очікують погіршення погоди.Про це повідомляє пресслужба ДСНС України."Вдень 10 червня в Україні - грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. В Києві та Київській області вдень 10 червня гроза", - йдеться у попередженні.Як зазначається, в Україні оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

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