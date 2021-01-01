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Синоптики попереджають українців про погіршення погодних умов

Синоптики попереджають українців про погіршення погодних умов
В Україні сьогодні, 10 червня, очікують погіршення погоди.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Вдень 10 червня в Україні - грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. В Києві та Київській області вдень 10 червня гроза", - йдеться у попередженні.

Як зазначається, в Україні оголосили I рівень небезпечності, жовтий.


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Теги: синоптики, прогноз, погода
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