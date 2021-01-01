На Волині п'яний водій збив скутеристку та втік з місця ДТП: жінка – у лікарні





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Автопригода трапилася учора, 9 червня, ввечері на автодорозі неподалік села Люб’язь. Невстановлений водій, керуючи автомобілем сірого кольору, збив 37-річну скутеристку. Внаслідок аварії жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Водій з місця ДТП втік.



Співробітники відділу поліцейської діяльності №1 (селище Любешів) за гарячими слідами встановили особу водія та розшукали його. Ним виявився 20-річний житель Любешівщини. Транспортний засіб, Audi 100, та скутер вилучили. Молодий чоловік керував автомобілем у стані сп’яніння.



Нині вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває перевірка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Любешівщині поліцейські оперативно встановили водія, який вчинив ДТП та покинув місце пригоди.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Автопригода трапилася учора, 9 червня, ввечері на автодорозі неподалік села Люб’язь. Невстановлений водій, керуючи автомобілем сірого кольору, збив 37-річну скутеристку. Внаслідок аварії жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Водій з місця ДТП втік.Співробітники відділу поліцейської діяльності №1 (селище Любешів) за гарячими слідами встановили особу водія та розшукали його. Ним виявився 20-річний житель Любешівщини. Транспортний засіб, Audi 100, та скутер вилучили. Молодий чоловік керував автомобілем у стані сп’яніння.Нині вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

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