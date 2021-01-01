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На Волині п'яний водій збив скутеристку та втік з місця ДТП: жінка – у лікарні

На Волині п'яний водій збив скутеристку та втік з місця ДТП: жінка – у лікарні
На Любешівщині поліцейські оперативно встановили водія, який вчинив ДТП та покинув місце пригоди.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Автопригода трапилася учора, 9 червня, ввечері на автодорозі неподалік села Люб’язь. Невстановлений водій, керуючи автомобілем сірого кольору, збив 37-річну скутеристку. Внаслідок аварії жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Водій з місця ДТП втік.

Співробітники відділу поліцейської діяльності №1 (селище Любешів) за гарячими слідами встановили особу водія та розшукали його. Ним виявився 20-річний житель Любешівщини. Транспортний засіб, Audi 100, та скутер вилучили. Молодий чоловік керував автомобілем у стані сп’яніння.

Нині вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

На Волині п'яний водій збив скутеристку та втік з місця ДТП: жінка – у лікарні

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Теги: Волинь, Люб'язь, ДТП, п'яний водій, скутеристка
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