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На Волині двоє підлітків на мотоциклі врізались у паркан, обоє з травмами – у лікарні

На Волині двоє підлітків на мотоциклі врізались у паркан, обоє з травмами – у лікарні
У селі Залаззя Любешівського району двоє підлітків врізались у паркан на мотоциклі.

Аварія трапилась 9 червня близько 17 години, - пишуть Волинські новини.

На місці аварії працювали правоохоронці та медики швидкої, які надали постраждалим хлопцям всю необхідну допомогу та доставили у місцеву лікарню.

Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик про ДТП надійшов о 16:53. Повідомлялося, що мотоцикл з двома підлітками в’їхав у паркан. Як повідомили очевидці, юнаки поверталися з святкування. 15-річний хлопець внаслідок удару отримав закриту черепно-мозкову травму та струс мозку, а пасажир, 14-річний юнак, має забій м’яких тканин обличчя. У двох підлітків медики виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Наразі одного з постраждалих перевезли в обласну дитячу лікарню. Інший підліток з легшими травмами перебуває у Любешівській ЦРЛ.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: аварія, мотоцикл, підлітки, Залаззя
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