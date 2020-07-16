Де і за скільки можна бюджетно відпочити на Світязі на вихідних
Сьогодні, 15:00
Врешті в Україні та на Волині зокрема дещо стабілізувалася ситуація з коронавірусною інфекцією, а погода радує теплою погодою. А це означає, що можна влаштувати собі "перезавантаження", запланувавши відпочинок на вікенд.
Чи не найкраще для цього підійде мальовниче озеро Світязь - і їхати далеко не треба, і рідні краєвиди милуватимуть око. Відпочинок на Світязі буде до вподоби як для сімей з дітьми, так і для молодих пар, для компанії друзів чи вихідних наодинці. Унікальне поєднання помірного клімату краю, лісових угідь, поліського колориту, створило всі умови для оздоровлення та відпочинку.
Інформаційне агентство ВолиньPost підшукало не надто дорогі пропозиції на 12-13 червня, щоб "розвантажити голову" у селі Світязь.
Популярний ресурс для пошуку житла "Booking.com" пропонує декілька варіантів помешкань на вихідні. Із них лише 8 - із сумою за добу на двох чи трьох людей до 700 гривень.
Будинок для відпочинку "День і ніч" розташований за 0,1 км від озера. Він розрахований на 14 людей. Оселя складається із 6 спалень, 3 ванних кімнат і кухні, є телевізор, тераса, внутрішній дворик.
За ніч за двох дорослих тут просять лише 250 гривень.
Капсульний готель "VIKKY" має декілька номерів. За додаткову плату гостям надають місця на власній парковці. На стійці реєстрації помешкання можна отримати туристичну інформацію. У капсульному готелі всі номери мають шафу для одягу. Щодо інших зручностей готелю інформацію не вказали.
За двомісний номер із двома окремими ліжками тут просять 300 гривень за ніч.
Приватна садиба "Твій кут" має номери від бюджетного до сімейного номеру-студіо. До послуг гостей - дитячий ігровий майданчик, тераса, бар і безкоштовна приватна автостоянка. В околицях можна зайнятися різними видами активного відпочинку, зокрема снорклінгом, риболовлею та пішим туризмом. Це місце розташування особливо подобається парам - вони оцінили його на 8,6 для поїздки удвох.
Бюджетний двомісний номер з телевізором обійдеться у 360 гривень за ніч.
Готель економ-класу "Світязький хуторок" має декілька номерів та окремий будинок із двома спальнями. З-поміж його зручностей – сад, тераса, безкоштовний Wi-Fi, сімейні номери, дитячий ігровий майданчик і тераса. В усіх номерах цього готелю економ-класу є шафа для одягу, письмовий стіл і телевізор. В околицях можна зайнятися пішим туризмом. Гостям пропонують оренду велосипедів. Це місце розташування особливо подобається парам - вони оцінили його на 8,0 для поїздки удвох.
За ніч у класичному тримісному номері доведеться заплатити 378 гривень, за двомісний номер з балконом - 405 гривень.
Будинок для відпочинку "Чорний лелека" має чотири спальні, 1 ванну кімнату, телевізор із плоским екраном і супутниковими каналами, обідню зона, повністю обладнану кухню та балкон із видом на сад. До послуг гостей сад, безкоштовний Wi-Fi, цілодобова стійка реєстрації й обслуговування номерів. На території облаштували безкоштовну власну парковку, дитячий ігровий майданчик, терасу та місце з обладнанням для барбекю.
Ніч на двох тут обійдеться у 600 гривень.
В апартаментах "Flower Street" гостям пропонують помешкання з патіо або балконом, безкоштовним Wi-Fi та телевізором, а також сад та приладдя для приготування барбекю. Гості можуть відпочити на терасі. Це місце розташування особливо подобається парам - вони оцінили його на 9,8 для поїздки удвох.
Ніч в апартаментах з терасою, що вміщують трьох людей, вартує 650 гривень.
Гостьовий будинок "Хуторок" має тримісний, чотиримісний та шестимісний номери. Номери гостьового будинку оснащені телевізором з плоским екраном. Місця на власній парковці надають за додаткову плату.
Доба у тримісному номері з односпальним та двоспальним ліжками вартуватиме 700 гривень.
Будинок для відпочинку "Будиночок у затишку" має дві спальні, вид на сад, вид на внутрішній двір, телевізор з плоским екраном, терасу і безкоштовний Wi-Fi. До озера - 1,9 км.
Будинок вміщує чотирьох осіб. Вартість проживання за добу складає 700 гривень.
Ще один відомий ресурс для пошуку житла - Аirbnb - пропонує лише один бюджетний варіант для відпочинку на Світязі. Йдеться про автобудинок на 6 гостей із 2 спальнями та 5 ліжками. Це найдешевше помешкання для невибагливих людей, яке розташоване відокремлено, поблизу приватної садиби "Твій кут". Тут пропонують розміщення, яке передбачає місце для сну та столик поблизу будиночка на фоні мальовничого зарибленого ставка. В будиночку є освітлення та електричні розетки). Надають можливість гостям користуватись загальними зручностями (гарячим душем, туалетом та кухнею з усіма кухонними приналежностями та побутовою технікою).
Вартує доба проживання за двох людей тут приблизно 297 гривень.
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Чи не найкраще для цього підійде мальовниче озеро Світязь - і їхати далеко не треба, і рідні краєвиди милуватимуть око. Відпочинок на Світязі буде до вподоби як для сімей з дітьми, так і для молодих пар, для компанії друзів чи вихідних наодинці. Унікальне поєднання помірного клімату краю, лісових угідь, поліського колориту, створило всі умови для оздоровлення та відпочинку.
Інформаційне агентство ВолиньPost підшукало не надто дорогі пропозиції на 12-13 червня, щоб "розвантажити голову" у селі Світязь.
Популярний ресурс для пошуку житла "Booking.com" пропонує декілька варіантів помешкань на вихідні. Із них лише 8 - із сумою за добу на двох чи трьох людей до 700 гривень.
Будинок для відпочинку "День і ніч" розташований за 0,1 км від озера. Він розрахований на 14 людей. Оселя складається із 6 спалень, 3 ванних кімнат і кухні, є телевізор, тераса, внутрішній дворик.
За ніч за двох дорослих тут просять лише 250 гривень.
Капсульний готель "VIKKY" має декілька номерів. За додаткову плату гостям надають місця на власній парковці. На стійці реєстрації помешкання можна отримати туристичну інформацію. У капсульному готелі всі номери мають шафу для одягу. Щодо інших зручностей готелю інформацію не вказали.
За двомісний номер із двома окремими ліжками тут просять 300 гривень за ніч.
Приватна садиба "Твій кут" має номери від бюджетного до сімейного номеру-студіо. До послуг гостей - дитячий ігровий майданчик, тераса, бар і безкоштовна приватна автостоянка. В околицях можна зайнятися різними видами активного відпочинку, зокрема снорклінгом, риболовлею та пішим туризмом. Це місце розташування особливо подобається парам - вони оцінили його на 8,6 для поїздки удвох.
Бюджетний двомісний номер з телевізором обійдеться у 360 гривень за ніч.
Готель економ-класу "Світязький хуторок" має декілька номерів та окремий будинок із двома спальнями. З-поміж його зручностей – сад, тераса, безкоштовний Wi-Fi, сімейні номери, дитячий ігровий майданчик і тераса. В усіх номерах цього готелю економ-класу є шафа для одягу, письмовий стіл і телевізор. В околицях можна зайнятися пішим туризмом. Гостям пропонують оренду велосипедів. Це місце розташування особливо подобається парам - вони оцінили його на 8,0 для поїздки удвох.
За ніч у класичному тримісному номері доведеться заплатити 378 гривень, за двомісний номер з балконом - 405 гривень.
Будинок для відпочинку "Чорний лелека" має чотири спальні, 1 ванну кімнату, телевізор із плоским екраном і супутниковими каналами, обідню зона, повністю обладнану кухню та балкон із видом на сад. До послуг гостей сад, безкоштовний Wi-Fi, цілодобова стійка реєстрації й обслуговування номерів. На території облаштували безкоштовну власну парковку, дитячий ігровий майданчик, терасу та місце з обладнанням для барбекю.
Ніч на двох тут обійдеться у 600 гривень.
В апартаментах "Flower Street" гостям пропонують помешкання з патіо або балконом, безкоштовним Wi-Fi та телевізором, а також сад та приладдя для приготування барбекю. Гості можуть відпочити на терасі. Це місце розташування особливо подобається парам - вони оцінили його на 9,8 для поїздки удвох.
Ніч в апартаментах з терасою, що вміщують трьох людей, вартує 650 гривень.
Гостьовий будинок "Хуторок" має тримісний, чотиримісний та шестимісний номери. Номери гостьового будинку оснащені телевізором з плоским екраном. Місця на власній парковці надають за додаткову плату.
Доба у тримісному номері з односпальним та двоспальним ліжками вартуватиме 700 гривень.
Будинок для відпочинку "Будиночок у затишку" має дві спальні, вид на сад, вид на внутрішній двір, телевізор з плоским екраном, терасу і безкоштовний Wi-Fi. До озера - 1,9 км.
Будинок вміщує чотирьох осіб. Вартість проживання за добу складає 700 гривень.
Ще один відомий ресурс для пошуку житла - Аirbnb - пропонує лише один бюджетний варіант для відпочинку на Світязі. Йдеться про автобудинок на 6 гостей із 2 спальнями та 5 ліжками. Це найдешевше помешкання для невибагливих людей, яке розташоване відокремлено, поблизу приватної садиби "Твій кут". Тут пропонують розміщення, яке передбачає місце для сну та столик поблизу будиночка на фоні мальовничого зарибленого ставка. В будиночку є освітлення та електричні розетки). Надають можливість гостям користуватись загальними зручностями (гарячим душем, туалетом та кухнею з усіма кухонними приналежностями та побутовою технікою).
Вартує доба проживання за двох людей тут приблизно 297 гривень.
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Коментарі 1
Ви почніть рекламу з того, чи офіційно зареєстровані надавачі послуг як суб'єкти підприємницької діяльності, чи мають сертифікат чи ліцензію на зайняття таким видом діяльності і чи здані в експлуатацію оті, так звані, бази, фазенди і т. п. !
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