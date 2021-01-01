Зловмисники викрали електродвигуни з волинського підприємства





Про це



Повідомлення про крадіжку з підсобного приміщення одного із сільськогосподарських підприємств Любомльщини надійшло до поліції вчора, 9 червня. 69-річний заявник розповів, що невідомі викрали два електродвигуни, вартість яких сягає 20 тисяч гривень. Встановлено, що в будівлю зловмисники потрапили, зірвавши навісний замок в’їзних воріт та зламавши дерев’яні двері.



На місці події правоохоронці зібрали усі необхідні речові докази, а під час оперативно-розшукових заходів викрадене виявили на місцевому пункті прийому металобрухту. Завдяки камерам відеонагляду, встановлених на території пункту, осіб-зловмисників оперативно встановили. Це - 40-річний та 20-річний місцеві мешканці.



Розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку, поєднану з проникненням у приміщення. Вирішують питання про оголошення підозри правопорушникам, досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі правоохоронці викрили зловмисників, які викрали електродвигуни з підприємства.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Повідомлення про крадіжку з підсобного приміщення одного із сільськогосподарських підприємств Любомльщини надійшло до поліції вчора, 9 червня. 69-річний заявник розповів, що невідомі викрали два електродвигуни, вартість яких сягає 20 тисяч гривень. Встановлено, що в будівлю зловмисники потрапили, зірвавши навісний замок в’їзних воріт та зламавши дерев’яні двері.На місці події правоохоронці зібрали усі необхідні речові докази, а під час оперативно-розшукових заходів викрадене виявили на місцевому пункті прийому металобрухту. Завдяки камерам відеонагляду, встановлених на території пункту, осіб-зловмисників оперативно встановили. Це - 40-річний та 20-річний місцеві мешканці.Розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку, поєднану з проникненням у приміщення. Вирішують питання про оголошення підозри правопорушникам, досудове розслідування триває.

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