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Зловмисники викрали електродвигуни з волинського підприємства

Зловмисники викрали електродвигуни з волинського підприємства
У Ковельському районі правоохоронці викрили зловмисників, які викрали електродвигуни з підприємства.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Повідомлення про крадіжку з підсобного приміщення одного із сільськогосподарських підприємств Любомльщини надійшло до поліції вчора, 9 червня. 69-річний заявник розповів, що невідомі викрали два електродвигуни, вартість яких сягає 20 тисяч гривень. Встановлено, що в будівлю зловмисники потрапили, зірвавши навісний замок в’їзних воріт та зламавши дерев’яні двері.

На місці події правоохоронці зібрали усі необхідні речові докази, а під час оперативно-розшукових заходів викрадене виявили на місцевому пункті прийому металобрухту. Завдяки камерам відеонагляду, встановлених на території пункту, осіб-зловмисників оперативно встановили. Це - 40-річний та 20-річний місцеві мешканці.

Розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку, поєднану з проникненням у приміщення. Вирішують питання про оголошення підозри правопорушникам, досудове розслідування триває.

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Теги: Волинь, крадіжка, Ковельщина, електродвигуни
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