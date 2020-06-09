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Водію, який спричинив смертельну аварію на Волині, суд виніс вирок

Водію, який спричинив смертельну аварію на Волині, суд виніс вирок
На автодорозі у селі Кременець Рожищенського району зіткнулися «BMW» та «Volkswagen Passat». Внаслідок аварії, яка сталась 20 жовтня 2019 року, загинула 82-річна жителька Рожищенщини.

Водій, який був винуватцем автотрощі, отримав термін за ґратами. Про це йдеться у вироку суду від 7 червня, пише Район. Рожище.

Тоді за кермом «BMW» перебував 27-річний житель Луцька. Виконуючи маневр обгону, він зіткнувся з автомобілем «Volkswagen Passat» під керуванням 62-річного лучанина.

Внаслідок автопригоди загинула 82-річна жителька Рожищенського району, пасажирка легковика «Volkswagen Passat».

Суд ухвалив визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на три роки з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.

Також він заплатить в дохід держави витрати пов'язані із залученням в сумі 3 768 гривень.

Цивільний позов потерпілої задовольнили частково. З винуватця аварії стягнули моральну шкоду в сумі 250 000 гривень та 5 000 гривень процесуальних витрат.

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Теги: Волинь, село Кременець, смертельна ДТП, суд, вирок
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