Водію, який спричинив смертельну аварію на Волині, суд виніс вирок





Водій, який був винуватцем автотрощі, отримав термін за ґратами. Про це йдеться у вироку суду від 7 червня, пише



Тоді за кермом «BMW» перебував 27-річний житель Луцька. Виконуючи маневр обгону, він зіткнувся з автомобілем «Volkswagen Passat» під керуванням 62-річного лучанина.



Внаслідок автопригоди загинула 82-річна жителька Рожищенського району, пасажирка легковика «Volkswagen Passat».



Суд ухвалив визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на три роки з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.



Також він заплатить в дохід держави витрати пов'язані із залученням в сумі 3 768 гривень.



Цивільний позов потерпілої задовольнили частково. З винуватця аварії стягнули моральну шкоду в сумі 250 000 гривень та 5 000 гривень процесуальних витрат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі у селі Кременець Рожищенського району зіткнулися «BMW» та «Volkswagen Passat». Внаслідок аварії, яка сталась 20 жовтня 2019 року, загинула 82-річна жителька Рожищенщини.Водій, який був винуватцем автотрощі, отримав термін за ґратами. Про це йдеться у вироку суду від 7 червня, пише Район. Рожище Тоді за кермом «BMW» перебував 27-річний житель Луцька. Виконуючи маневр обгону, він зіткнувся з автомобілем «Volkswagen Passat» під керуванням 62-річного лучанина.Внаслідок автопригоди загинула 82-річна жителька Рожищенського району, пасажирка легковика «Volkswagen Passat».Суд ухвалив визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на три роки з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.Також він заплатить в дохід держави витрати пов'язані із залученням в сумі 3 768 гривень.Цивільний позов потерпілої задовольнили частково. З винуватця аварії стягнули моральну шкоду в сумі 250 000 гривень та 5 000 гривень процесуальних витрат.

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