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Люди їдуть чи не з усіх областей: як лікарі у Ковелі проводять судинні операції. ВІДЕО

Люди їдуть чи не з усіх областей: як лікарі у Ковелі проводять судинні операції. ВІДЕО
Ішемічна хвороба серця та інсульт є основними причинами смертності українців. А Україна за цим показником – один з лідерів у світі. За останній рік від серцево-судинних захворювань померли майже півмільйона наших співвітчизників. Це 65% від загальної кількості смертей. Поки не діє профілактика, ковельські медики рятують життя за допомогою новітніх методик і сучасного обладнання.

У Ковельському МТМО можуть залатати серце чи дістати тромб без розтинів і анестезії, йдеться у сюжеті 12 каналу.

«Можем при інсультах, наприклад, забирати тромбики з голови, при інфаркті серця ставити чи пружинки чи, якщо є аневризми, то ставити спіралі, потім, якщо є серце звуження, можемо ставити стенти. Відновлювати кровотік повністю», – каже судинний хірург Олександр Голуб.

Ангіограф – це цифровий рентген-апарат, який дозволяє обстежувати і лікувати найменші судини усіх органів і систем. І таких апаратів у ковельських медиків невдовзі буде уже два. До Ковеля на операції приїздять чи не з усіх областей. Багато втручань проводять на судинах серця, голови, шиї та ніг. Під час таких операцій медики працюють у спеціальному одязі зі свинцем.

Самі ж операції проводять під місцевим знеболенням. Через невеликі проколи на руці чи нозі вводиться катетер, а через нього – контрастна речовина, яка зафарбовує артерію. На моніторі лікар одразу бачить зміни в судинах і як це можна виправити.

У Ковельському МТМО в тиждень проводять в середньому 20 серцево-судинних операцій. Кожного другого хворого до них доправляє швидка. Тому медики просять пацієнтів при найменших симптомах звертатися за допомогою. Бо, якщо йдеться про інфаркт чи інсульт, зволікання часто дорівнює смерті.


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Теги: Волинь, Ковельське МТМО, операції, серце, лікарі
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