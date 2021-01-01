Люди їдуть чи не з усіх областей: як лікарі у Ковелі проводять судинні операції. ВІДЕО





У Ковельському МТМО можуть залатати серце чи дістати тромб без розтинів і анестезії, йдеться у сюжеті



«Можем при інсультах, наприклад, забирати тромбики з голови, при інфаркті серця ставити чи пружинки чи, якщо є аневризми, то ставити спіралі, потім, якщо є серце звуження, можемо ставити стенти. Відновлювати кровотік повністю», – каже судинний хірург Олександр Голуб.



Ангіограф – це цифровий рентген-апарат, який дозволяє обстежувати і лікувати найменші судини усіх органів і систем. І таких апаратів у ковельських медиків невдовзі буде уже два. До Ковеля на операції приїздять чи не з усіх областей. Багато втручань проводять на судинах серця, голови, шиї та ніг. Під час таких операцій медики працюють у спеціальному одязі зі свинцем.



Самі ж операції проводять під місцевим знеболенням. Через невеликі проколи на руці чи нозі вводиться катетер, а через нього – контрастна речовина, яка зафарбовує артерію. На моніторі лікар одразу бачить зміни в судинах і як це можна виправити.



У Ковельському МТМО в тиждень проводять в середньому 20 серцево-судинних операцій. Кожного другого хворого до них доправляє швидка. Тому медики просять пацієнтів при найменших симптомах звертатися за допомогою. Бо, якщо йдеться про інфаркт чи інсульт, зволікання часто дорівнює смерті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ішемічна хвороба серця та інсульт є основними причинами смертності українців. А Україна за цим показником – один з лідерів у світі. За останній рік від серцево-судинних захворювань померли майже півмільйона наших співвітчизників. Це 65% від загальної кількості смертей. Поки не діє профілактика, ковельські медики рятують життя за допомогою новітніх методик і сучасного обладнання.У Ковельському МТМО можуть залатати серце чи дістати тромб без розтинів і анестезії, йдеться у сюжеті 12 каналу «Можем при інсультах, наприклад, забирати тромбики з голови, при інфаркті серця ставити чи пружинки чи, якщо є аневризми, то ставити спіралі, потім, якщо є серце звуження, можемо ставити стенти. Відновлювати кровотік повністю», – каже судинний хірургАнгіограф – це цифровий рентген-апарат, який дозволяє обстежувати і лікувати найменші судини усіх органів і систем. І таких апаратів у ковельських медиків невдовзі буде уже два. До Ковеля на операції приїздять чи не з усіх областей. Багато втручань проводять на судинах серця, голови, шиї та ніг. Під час таких операцій медики працюють у спеціальному одязі зі свинцем.Самі ж операції проводять під місцевим знеболенням. Через невеликі проколи на руці чи нозі вводиться катетер, а через нього – контрастна речовина, яка зафарбовує артерію. На моніторі лікар одразу бачить зміни в судинах і як це можна виправити.У Ковельському МТМО в тиждень проводять в середньому 20 серцево-судинних операцій. Кожного другого хворого до них доправляє швидка. Тому медики просять пацієнтів при найменших симптомах звертатися за допомогою. Бо, якщо йдеться про інфаркт чи інсульт, зволікання часто дорівнює смерті.

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