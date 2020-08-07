На Львівщині мопед зіткнувся з Mercedes волинянина, водій двоколісного загинув





Про це інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.



Дорожньо-транспортна пригода трапилася 9 червня близько 18:00. Мешканець смт Добротвір 1967 року народження, керуючи мопедом Mustang, виїхав на смугу зустрічного руху, в результаті чого здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes, під керуванням мешканця Волинської області, 1973 року народження.



Внаслідок ДТП водій мопеда від отриманих травм загинув на місці. Обставини події встановлюють.



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