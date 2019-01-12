«Виховував» гілкою з дерева: на Волині вітчим побив 13-річного пасинка

У Володимир-Волинському районі вітчим вирішив виховати 13-річного пасинка за непослух, побивши по всьому тілі гілкою з дерева.Факт виявив місцевий поліцейський офіцер громади кілька днів тому, перевіряючи сім’ю, яка була на обліку, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Під час обстеження території своєї громади поліцейськийразом з представникам соцслужб виявив в одному з сіл Володимир-Волинського району 13-річного хлопчика, в якого були сліди від різки по всьому тілу.З’ясувалось, що його своєрідно вирішили «виховати» мати з вітчимом, бо той нібито поцупив гроші. У той час, як мати лише попарила сина кропивою, вітчим бив хлопця гілкою з дерева. Дитину в супроводі офіцера доставили на судово-медичну експертизу, яка визначила ступінь ушкоджень: відомо, що нанесено близько 20 ударів.Поліція за цим фактом зареєструвала відомості в ЄРДР за статтею «умисне легке тілесне ушкодження». За процесуального керівництва прокуратури вітчиму оголосили підозру за ст. 125 Кримінального кодексу України. Умисне легке тілесне ушкодження карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.Справу направлять до суду, який і прийме відповідне рішення.