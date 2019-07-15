З Волині видворили росіянку і заборонили їй в'їзд в Україну на 5 років





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​Сьогодні, 10 червня, вночі працівниками сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України у Волинській області здійснили супровід до міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» та передачу російській стороні порушницю міграційного законодавства, яка тривалий час перебувала на території України, ігноруючи виконання рішення про примусове повернення до країни походження.



​У результаті здійснених заходів громадянці Російської Федерації заборонили в’їзд до України найближчі 5 років.

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