На Волині затвердили нові нотаріальні округи: що це означає





Як розповів Тарас Грень, для людей жодні труднощі виникати не будуть, оскільки всі державні нотаріальні контори почали діяти в межах нових нотаріальних округів.



Щодо приватних нотаріальних контор, то зі слів посадовця, приватні нотаріуси, у яких змінилася назва округу, працюють з дати видачі нового реєстраційного посвідчення.



Всі організаційні заходи через приведення у відповідність нотаріальних округів будуть завершені впродовж місяця



Нагадаємо, з 17 березня 2021-го на Волині почали функціонувати чотири окружних прокуратури, юрисдикція яких співпадає з новим адміністративно-територіальним устроєм. Згідно з оновленим адміністративно-територіальним атласом, на Волині утворили 54 територіальні громади та чотири райони: Ковельський, Луцький, Камінь-Каширський та Володимир-Волинський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині з 7 червня почало діяти п'ять нових нотаріальних округів: Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський, Луцький, а також Луцький міський нотаріальний округ.Як розповів Суспільному начальник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, для людей жодні труднощі виникати не будуть, оскільки всі державні нотаріальні контори почали діяти в межах нових нотаріальних округів.Щодо приватних нотаріальних контор, то зі слів посадовця, приватні нотаріуси, у яких змінилася назва округу, працюють з дати видачі нового реєстраційного посвідчення.Всі організаційні заходи через приведення у відповідність нотаріальних округів будуть завершені впродовж місяцяНагадаємо, з 17 березня 2021-го на Волині почали функціонувати чотири окружних прокуратури, юрисдикція яких співпадає з новим адміністративно-територіальним устроєм. Згідно з оновленим адміністративно-територіальним атласом, на Волині утворили 54 територіальні громади та чотири райони: Ковельський, Луцький, Камінь-Каширський та Володимир-Волинський.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію