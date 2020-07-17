вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині затвердили нові нотаріальні округи: що це означає

На Волині затвердили нові нотаріальні округи: що це означає
На Волині з 7 червня почало діяти п'ять нових нотаріальних округів: Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський, Луцький, а також Луцький міський нотаріальний округ.

Як розповів Суспільному начальник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Тарас Грень, для людей жодні труднощі виникати не будуть, оскільки всі державні нотаріальні контори почали діяти в межах нових нотаріальних округів.

Щодо приватних нотаріальних контор, то зі слів посадовця, приватні нотаріуси, у яких змінилася назва округу, працюють з дати видачі нового реєстраційного посвідчення.

Всі організаційні заходи через приведення у відповідність нотаріальних округів будуть завершені впродовж місяця

Нагадаємо, з 17 березня 2021-го на Волині почали функціонувати чотири окружних прокуратури, юрисдикція яких співпадає з новим адміністративно-територіальним устроєм. Згідно з оновленим адміністративно-територіальним атласом, на Волині утворили 54 територіальні громади та чотири райони: Ковельський, Луцький, Камінь-Каширський та Володимир-Волинський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: нотаріальні округи, Волинь, зміни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А в Маневичах буде? Чи і того заберуть, ща є інколи
Відповісти
Вибір редактора
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
УЄФА зобов'язав збірну України прибрати з нової форми напис «Героям слава»
Сьогодні, 12:30
У селі на Волині горіла пасіка. ФОТО
Сьогодні, 12:09
На Волині затвердили нові нотаріальні округи: що це означає
Сьогодні, 11:44
З Волині видворили росіянку і заборонили їй в'їзд в Україну на 5 років
Сьогодні, 11:40
«Виховував» гілкою з дерева: на Волині вітчим побив 13-річного пасинка
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
17 липень, 2020, 13:55
Які зміни відбулися на Волині за 4 роки Які зміни відбулися на Волині за 4 роки
01 березень, 2019, 18:13
Перший офіційний матч «Волині» у 2018 році перенесли Перший офіційний матч «Волині» у 2018 році перенесли
13 березень, 2018, 15:56
На Волині обговорювали перші спроби зміни меж районів На Волині обговорювали перші спроби зміни меж районів
28 серпень, 2015, 13:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
УЄФА зобов'язав збірну України прибрати з нової форми напис «Героям слава»
Сьогодні, 12:30
 0
У селі на Волині горіла пасіка. ФОТО
Сьогодні, 12:09
 0
На Волині затвердили нові нотаріальні округи: що це означає
Сьогодні, 11:44
 0
З Волині видворили росіянку і заборонили їй в'їзд в Україну на 5 років
Сьогодні, 11:40
 0
«Виховував» гілкою з дерева: на Волині вітчим побив 13-річного пасинка
Сьогодні, 11:15
 0
Медіа
відео
1/8