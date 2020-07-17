На Волині затвердили нові нотаріальні округи: що це означає
Сьогодні, 11:44
На Волині з 7 червня почало діяти п'ять нових нотаріальних округів: Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський, Луцький, а також Луцький міський нотаріальний округ.
Як розповів Суспільному начальник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Тарас Грень, для людей жодні труднощі виникати не будуть, оскільки всі державні нотаріальні контори почали діяти в межах нових нотаріальних округів.
Щодо приватних нотаріальних контор, то зі слів посадовця, приватні нотаріуси, у яких змінилася назва округу, працюють з дати видачі нового реєстраційного посвідчення.
Всі організаційні заходи через приведення у відповідність нотаріальних округів будуть завершені впродовж місяця
Нагадаємо, з 17 березня 2021-го на Волині почали функціонувати чотири окружних прокуратури, юрисдикція яких співпадає з новим адміністративно-територіальним устроєм. Згідно з оновленим адміністративно-територіальним атласом, на Волині утворили 54 територіальні громади та чотири райони: Ковельський, Луцький, Камінь-Каширський та Володимир-Волинський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як розповів Суспільному начальник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Тарас Грень, для людей жодні труднощі виникати не будуть, оскільки всі державні нотаріальні контори почали діяти в межах нових нотаріальних округів.
Щодо приватних нотаріальних контор, то зі слів посадовця, приватні нотаріуси, у яких змінилася назва округу, працюють з дати видачі нового реєстраційного посвідчення.
Всі організаційні заходи через приведення у відповідність нотаріальних округів будуть завершені впродовж місяця
Нагадаємо, з 17 березня 2021-го на Волині почали функціонувати чотири окружних прокуратури, юрисдикція яких співпадає з новим адміністративно-територіальним устроєм. Згідно з оновленим адміністративно-територіальним атласом, на Волині утворили 54 територіальні громади та чотири райони: Ковельський, Луцький, Камінь-Каширський та Володимир-Волинський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
А в Маневичах буде? Чи і того заберуть, ща є інколи
Останні новини
У селі на Волині горіла пасіка. ФОТО
Сьогодні, 12:09
На Волині затвердили нові нотаріальні округи: що це означає
Сьогодні, 11:44