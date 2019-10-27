вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Змагання з риболовлі, шашок, пляжного волейболу: поблизу Луцька проведуть спортивний фестиваль

Змагання з риболовлі, шашок, пляжного волейболу: поблизу Луцька проведуть спортивний фестиваль
Фестиваль фізичної культури та спорту планують провести у селі Лище Підгайцівської громади у неділю, 13 червня.

Початок змагань на стадіоні об 11.00, реєстрація учасників триватиме з 10.00, - інформує пресслужба Підгайцівської сільської ради.

У програмі фестивалю: змагання з риболовлі, шашок, пляжного волейболу, жим гирі, командні змагання «Тато, мама, я – спортивна сім’я», дартс, перетягування канату.

КЗ «Центр культури, туризму, молоді та спорту» Підгайцівської сільської ради запрошує усіх мешканців громади та гостей повболівати за команди та активно провести вихідний на свіжому повітрі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Лище, спорт, фестиваль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вперше за півстоліття: «Луцькводоканал» розпочав наймасштабніший проєкт модернізації очисних споруд .ФОТО
Сьогодні, 21:46
Перша країна Євросоюзу визнала українські свідоцтва про вакцинацію
Сьогодні, 21:12
Змагання з риболовлі, шашок, пляжного волейболу: поблизу Луцька проведуть спортивний фестиваль
Сьогодні, 20:39
Зловмисники викрали електродвигуни з волинського підприємства
Сьогодні, 20:15
Молода військова, яка загинула в зоні ООС, є мешканкою Волині, – ЗМІ
Сьогодні, 20:01
Схожі новини
ЛПЗ, «Стріла», Дружби народів: у Луцьку відбувся спортивний фестиваль для дітей ЛПЗ, «Стріла», Дружби народів: у Луцьку відбувся спортивний фестиваль для дітей
27 жовтень, 2019, 15:55
У Луцьку визначать найспортивнішу сім'ю У Луцьку визначать найспортивнішу сім'ю
13 березень, 2019, 18:31
У Луцьку відбудеться спортивний фестиваль У Луцьку відбудеться спортивний фестиваль
05 вересень, 2018, 19:35
У Луцьку провели спортфестиваль під відкритим небом. ФОТО У Луцьку провели спортфестиваль під відкритим небом. ФОТО
19 червень, 2016, 21:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вперше за півстоліття: «Луцькводоканал» розпочав наймасштабніший проєкт модернізації очисних споруд .ФОТО
Сьогодні, 21:46
 0
Перша країна Євросоюзу визнала українські свідоцтва про вакцинацію
Сьогодні, 21:12
 0
Змагання з риболовлі, шашок, пляжного волейболу: поблизу Луцька проведуть спортивний фестиваль
Сьогодні, 20:39
 0
Зловмисники викрали електродвигуни з волинського підприємства
Сьогодні, 20:15
 0
Молода військова, яка загинула в зоні ООС, є мешканкою Волині, – ЗМІ
Сьогодні, 20:01
 0
Медіа
відео
1/8