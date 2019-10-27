Змагання з риболовлі, шашок, пляжного волейболу: поблизу Луцька проведуть спортивний фестиваль
Сьогодні, 20:39
Фестиваль фізичної культури та спорту планують провести у селі Лище Підгайцівської громади у неділю, 13 червня.
Початок змагань на стадіоні об 11.00, реєстрація учасників триватиме з 10.00, - інформує пресслужба Підгайцівської сільської ради.
У програмі фестивалю: змагання з риболовлі, шашок, пляжного волейболу, жим гирі, командні змагання «Тато, мама, я – спортивна сім’я», дартс, перетягування канату.
КЗ «Центр культури, туризму, молоді та спорту» Підгайцівської сільської ради запрошує усіх мешканців громади та гостей повболівати за команди та активно провести вихідний на свіжому повітрі.
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Початок змагань на стадіоні об 11.00, реєстрація учасників триватиме з 10.00, - інформує пресслужба Підгайцівської сільської ради.
У програмі фестивалю: змагання з риболовлі, шашок, пляжного волейболу, жим гирі, командні змагання «Тато, мама, я – спортивна сім’я», дартс, перетягування канату.
КЗ «Центр культури, туризму, молоді та спорту» Підгайцівської сільської ради запрошує усіх мешканців громади та гостей повболівати за команди та активно провести вихідний на свіжому повітрі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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