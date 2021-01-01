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У Горохові недобуд виставляють на приватизацію

У Горохові недобуд виставляють на приватизацію
Депутати Луцької районної ради затвердили перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст району, які пропонується приватизувати у 2021 році.

Про це повідомляє Луцька районна рада.

Об’єкт всього один - недобудований терапевтичний корпус Горохівської центральної районної лікарні, що розташований на вул. Паркова, 22.

«Ми спілкувалися із кількома забудовниками, їздили на огляд цього об’єкту, але ніхто, на жаль, не зацікавився ним. Потенційні інвестори кажуть, що у Горохові мало населення, багато хто на заробітках, тому забудовників більше цікавить Луцьк та більші міста. Порадившись із депутатами, ми вирішили виставити терапевтичне відділення в Горохові на аукціон», - сказав голова райради Олександр Омельчук.

Провести процедуру продажу об’єкту спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст району згідно чинного законодавства покладено на комунальне підприємство Луцької районної ради «Райтеплобуд».

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Теги: Луцька райрада, недобуд, приватизація
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