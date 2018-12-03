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УЄФА зобов'язав збірну України прибрати з нової форми напис «Героям слава»

УЄФА зобов'язав збірну України прибрати з нової форми напис «Героям слава»
УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку РФС і зобов'язав прибрати з неї напис "Героям слава".

Про це повідомляє російське видання "Чемпионат", пише "ТСН".

УАФ підтвердила Tribuna.com, що УЄФА дійсно зобов'язав прибрати напис з футболки збірної України.

Як повідомили в УЄФА кореспонденту видання "Чемпионат", карта України на формі не порушує правил організації, оскільки ООН визнає відповідні кордони держави. Гасло "Слава Україні" також залишиться на екіпіровці, оскільки сам по собі може розглядатися як неполітичний. Водночас інший напис - "Героям слава" - українці повинні будуть прибрати з форми, тому що в поєднанні з першим він несе явний політичний сенс.

Українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вона викликала великий резонанс у Мережі і обурення у країні-агресора.

У російській Держдумі вимагали заборонити нову екіпіровку збірної України, проте УЄФА заявив, що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.

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Теги: Євро-2021, футбол, збірна України
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