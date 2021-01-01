У Польщі з погонею затримували українця, який скоїв низку крадіжок і напав на поліцейського





Як пoвідoмляє



Інформують, що поліцейські намагались заблокувати дорогу для автомобіля, яким керував громадянин України. Попри це, той всеодно вирішив утікати, і тоді один із правоохоронців вибив дверне скло, намагаючись витягнути ключі з системи запалювання. Однак в цей момент підозрюваний різко рушив з місця, внаслідок чого пістолет з повним магазином набоїв випав з руки поліцейського у салон автомобіля. При цьому сам правоохоронець від різкого маневру авто отримав тілесні ушкодження.



За громадянином України почалася погоня, яка завершилася аж на кордоні населених пунктів Домброва Гурнича та Славкув. Там поліцейським вдалося остаточно заблокувати дорогу. Водія затримали, а в салоні знайшли й пістолет поліцейського. Громадянина України, окрім крадіжок, звинуватили ще в нападі на правоохоронця. Тепер йому загалом може загрожувати до 10 років в'язниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянину України загрожує до 10 років в'язниці в Польщі за скоєне правопорушення в Кракові.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на krakow.tvp.pl, чоловіка намагалися затримати в населеному пункту Меженцице (сілезьке воєводство) за підозрою в скоєні ним крадіжок на території Малопольського воєводства.Інформують, що поліцейські намагались заблокувати дорогу для автомобіля, яким керував громадянин України. Попри це, той всеодно вирішив утікати, і тоді один із правоохоронців вибив дверне скло, намагаючись витягнути ключі з системи запалювання. Однак в цей момент підозрюваний різко рушив з місця, внаслідок чого пістолет з повним магазином набоїв випав з руки поліцейського у салон автомобіля. При цьому сам правоохоронець від різкого маневру авто отримав тілесні ушкодження.За громадянином України почалася погоня, яка завершилася аж на кордоні населених пунктів Домброва Гурнича та Славкув. Там поліцейським вдалося остаточно заблокувати дорогу. Водія затримали, а в салоні знайшли й пістолет поліцейського. Громадянина України, окрім крадіжок, звинуватили ще в нападі на правоохоронця. Тепер йому загалом може загрожувати до 10 років в'язниці.

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