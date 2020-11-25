Вулицями Луцька курсуватимуть ще два нових тролейбуси. ФОТО
Сьогодні, 13:20
У Луцьку сьогодні, 9 червня, ДП “Автоскладальний завод №1” ПАТ “Автомобільна компанія “Богдан Моторс” передав місту два нових, сучасних та комфортабельних тролейбуси.
Акти прийому-передачі транспорту підписали Луцький міський голова Ігор Поліщук та директор автозаводу Дмитро Писаний, - йдеться на сайті Луцькради.
Відтепер містом курсуватимуть вже 12 із 29-ти низькопідлогових дванадцятиметрових тролейбусів, закуплених за кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку. Цей транспорт обладнано комфортними м’якими сидіннями, кондиціонерами салону та водія, USB портами для зарядки мобільних пристроїв, точками доступу Wi-fi. Завдяки пандусам та низькій підлозі тролейбуси забезпечать легкий доступ людям похилого віку, людям з інвалідністю та пасажирам з дитячими візочками.
“Ми отримали уже 12 тролейбусів. Ще 17 - очікуємо у найближчі місяці. Це серйозна інвестиція у транспортну галузь Луцька. Бачимо, що автобуси Богдан та Еталон, які працюють на міських маршрутках, уже перебувають на межі своєї експлуатації. Вони - не екологічні. Ми послідовно працюємо над виконанням програми “Луцьк без маршруток”. Стимулюємо перевізників купувати нові і екологічніші автобуси. Уже кілька таких курсують вулицями Луцька. У наших планах - окремі автобусні маршрути замінити тролейбусними. Важливо працювати над покращенням транспортної сфери міста, збільшувати кількість екологічного транспорту, аби лучанам було комфортно ними користуватися”, - розповів Ігор Поліщук.
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Акти прийому-передачі транспорту підписали Луцький міський голова Ігор Поліщук та директор автозаводу Дмитро Писаний, - йдеться на сайті Луцькради.
Відтепер містом курсуватимуть вже 12 із 29-ти низькопідлогових дванадцятиметрових тролейбусів, закуплених за кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку. Цей транспорт обладнано комфортними м’якими сидіннями, кондиціонерами салону та водія, USB портами для зарядки мобільних пристроїв, точками доступу Wi-fi. Завдяки пандусам та низькій підлозі тролейбуси забезпечать легкий доступ людям похилого віку, людям з інвалідністю та пасажирам з дитячими візочками.
“Ми отримали уже 12 тролейбусів. Ще 17 - очікуємо у найближчі місяці. Це серйозна інвестиція у транспортну галузь Луцька. Бачимо, що автобуси Богдан та Еталон, які працюють на міських маршрутках, уже перебувають на межі своєї експлуатації. Вони - не екологічні. Ми послідовно працюємо над виконанням програми “Луцьк без маршруток”. Стимулюємо перевізників купувати нові і екологічніші автобуси. Уже кілька таких курсують вулицями Луцька. У наших планах - окремі автобусні маршрути замінити тролейбусними. Важливо працювати над покращенням транспортної сфери міста, збільшувати кількість екологічного транспорту, аби лучанам було комфортно ними користуватися”, - розповів Ігор Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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