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Вулицями Луцька курсуватимуть ще два нових тролейбуси. ФОТО

Вулицями Луцька курсуватимуть ще два нових тролейбуси. ФОТО
У Луцьку сьогодні, 9 червня, ДП “Автоскладальний завод №1” ПАТ “Автомобільна компанія “Богдан Моторс” передав місту два нових, сучасних та комфортабельних тролейбуси.

Акти прийому-передачі транспорту підписали Луцький міський голова Ігор Поліщук та директор автозаводу Дмитро Писаний, - йдеться на сайті Луцькради.

Відтепер містом курсуватимуть вже 12 із 29-ти низькопідлогових дванадцятиметрових тролейбусів, закуплених за кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку. Цей транспорт обладнано комфортними м’якими сидіннями, кондиціонерами салону та водія, USB портами для зарядки мобільних пристроїв, точками доступу Wi-fi. Завдяки пандусам та низькій підлозі тролейбуси забезпечать легкий доступ людям похилого віку, людям з інвалідністю та пасажирам з дитячими візочками.

“Ми отримали уже 12 тролейбусів. Ще 17 - очікуємо у найближчі місяці. Це серйозна інвестиція у транспортну галузь Луцька. Бачимо, що автобуси Богдан та Еталон, які працюють на міських маршрутках, уже перебувають на межі своєї експлуатації. Вони - не екологічні. Ми послідовно працюємо над виконанням програми “Луцьк без маршруток”. Стимулюємо перевізників купувати нові і екологічніші автобуси. Уже кілька таких курсують вулицями Луцька. У наших планах - окремі автобусні маршрути замінити тролейбусними. Важливо працювати над покращенням транспортної сфери міста, збільшувати кількість екологічного транспорту, аби лучанам було комфортно ними користуватися”, - розповів Ігор Поліщук.

Вулицями Луцька курсуватимуть ще два нових тролейбуси. ФОТО
Вулицями Луцька курсуватимуть ще два нових тролейбуси. ФОТО
Вулицями Луцька курсуватимуть ще два нових тролейбуси. ФОТО
Вулицями Луцька курсуватимуть ще два нових тролейбуси. ФОТО


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Теги: Луцьк, нові тролейбуси
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