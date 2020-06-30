У Нововолинську горіла квартира у багатоповерхівці





Повідомлення про дим з квартири на 5-му поверсі надійшло 10-го червня о 8:20, - пише Буг.



Пожежа виникла у коридорі житлової квартири. Рятувальники ліквідували займання вже о 8:30. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем власником квартири.



Фото на головній – ілюстративне.

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