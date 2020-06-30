У Нововолинську горіла квартира у багатоповерхівці
Сьогодні, 13:32
У Нововолинську на мікрорайоні Шахтарському, 36 сталася пожежа.
Повідомлення про дим з квартири на 5-му поверсі надійшло 10-го червня о 8:20, - пише Буг.
Пожежа виникла у коридорі житлової квартири. Рятувальники ліквідували займання вже о 8:30. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем власником квартири.
Фото на головній – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Повідомлення про дим з квартири на 5-му поверсі надійшло 10-го червня о 8:20, - пише Буг.
Пожежа виникла у коридорі житлової квартири. Рятувальники ліквідували займання вже о 8:30. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем власником квартири.
Фото на головній – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Люди їдуть чи не з усіх областей: як лікарі у Ковелі проводять судинні операції. ВІДЕО
Сьогодні, 14:01
На волинській трасі перекинулась фура
Сьогодні, 13:59
У Нововолинську горіла квартира у багатоповерхівці
Сьогодні, 13:32
Вулицями Луцька курсуватимуть ще два нових тролейбуси. ФОТО
Сьогодні, 13:20
У Луцьку закривають кіностудію, яка існувала майже пів століття
Сьогодні, 13:05