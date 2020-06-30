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У Нововолинську горіла квартира у багатоповерхівці

У Нововолинську горіла квартира у багатоповерхівці
У Нововолинську на мікрорайоні Шахтарському, 36 сталася пожежа.

Повідомлення про дим з квартири на 5-му поверсі надійшло 10-го червня о 8:20, - пише Буг.

Пожежа виникла у коридорі житлової квартири. Рятувальники ліквідували займання вже о 8:30. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем власником квартири.

Фото на головній – ілюстративне.

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Теги: пожежа, Нововолинськ, квартира
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