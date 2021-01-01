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На волинській трасі перекинулась фура

На волинській трасі перекинулась фура
У селі Микуличі Зимнівської громади трапилась аварія.

Вантажний автомобіль, з’їхав з траси між Володимиром та Луцьком у кювет та перевернувся, – повідомляє Буг Твій Володимир в телеграмі.

За словами очевидців, внаслідок аварії, постраждалих немає.


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Теги: Микуличі, вантажівка
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