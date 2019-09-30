Під час служби загинула військова із Закарпаття
Сьогодні, 14:50
У середу, 9 червня, під час виконання службових обов’язків трагічно загинула військова 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.
Про це повідомила пресслужба Закарпатського Легіону – 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади на своїй сторінці у фейсбуці
"9 червня, в районі відповідальності наших підрозділів, під час виконання службових обов’язків трагічно загинула військовослужбовець нашої бригади. Командування частини висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблої захисниці", - йдеться в повідомленні.
Причину смерті й ім'я жінки не уточнюють.
Довідка. 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада (128 ОГШБр, в/ч А1556, пп В4673) – з'єднання гірської піхоти Сухопутних військ України. Бригада перебуває у складі оперативного командування «Захід»; штаб бригади розміщений в місті Мукачево, а підрозділи дислокуються на території Закарпатської області.
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Про це повідомила пресслужба Закарпатського Легіону – 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади на своїй сторінці у фейсбуці
"9 червня, в районі відповідальності наших підрозділів, під час виконання службових обов’язків трагічно загинула військовослужбовець нашої бригади. Командування частини висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблої захисниці", - йдеться в повідомленні.
Причину смерті й ім'я жінки не уточнюють.
Довідка. 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада (128 ОГШБр, в/ч А1556, пп В4673) – з'єднання гірської піхоти Сухопутних військ України. Бригада перебуває у складі оперативного командування «Захід»; штаб бригади розміщений в місті Мукачево, а підрозділи дислокуються на території Закарпатської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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