На Волині завершився весняний призов 2021: скількох юнаків відправили на службу

8 червня з обласного збірного пункту до війська вибула остання команда волинських юнаків, призваних на строкову військову службу.Про це повідомляє прес-служба Волинського обласного ТЦК та СП.Перед відбуттям до майбутніх захисників звернувся заступник військового комісара Волинського обласного ТЦК та СП підполковник Ігор Підлісний, який побажав хлопцям легкої служби та швидкого повернення додому здоровими та змужнілими.Всього протягом весняної призовної кампанії в квітні-червні 2021 року на строкову військову службу призвали 495 волинян, що становить 100% від планового завдання визначеного Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.03.2021р., № 230-р.Всі вони проходитимуть службу в Збройних Силах України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, Державній спеціальній службі транспорту України.Додатково зазначають, що військовослужбовці строкової військової служби проходять службу в пунктах постійної дислокації військових частин і підрозділів, до виконання завдань в зоні проведення ООС не залучаються.Нагадаємо, згідно з підписаним указом президента, весняний призов 2021 триває з 1 квітня до 30 червня.