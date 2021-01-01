Офіційний бренд-голос Gucci озвучив відеозапрошення на всеукраїнський конкурс архітекторів
Сьогодні, 08:01
Нещодавно забудовник «Сімейна фортеця» створив всеукраїнський конкурс архітекторів для нового комплексу «Гордість». Олександр Князєв, засновник компанії, зізнався, що ідеальний генплан розробляли провідні європейські компанії майже рік, будівництво уже почалося, однак фінальний штрих у вигляді дизайну фасадів будинків лишається за українськими архітекторами.
Правила конкурсу досить прості, однак результати стануть справді масштабними. Щоб взяти участь, достатньо заповнити форму, а вже за кілька місяців можна отримати 10 000 грн, якщо ваша ідея стане одним із трьох фіналістів, а за кілька років і поготів - побачити живе втілення персонального дизайну, яке стане частиною життів багатьох людей. Цей конкурс - чудова можливість для молодих архітекторів проявити себе, без умовностей та потреби «пробиватися», щоб бути почутим і побаченим, отримати дуже вартісний пункт у портфоліо.
Тим паче житловий комплекс «Гордість» - це не чергова суто комерційна історія, а досить ідейний та змістовний комплекс. Велику увага тут приділяють екології, природним ландшафтам та єднанню людини з природою.
Про масштабність мислення забудовників «Сімейна фортеця» свідчить і той факт, що відеозапрошення на конкурс записав офіційний бренд-голос бренду Gucci в Британії, котрий тепер теж дотичний до цієї творчої історії.
Подавати заявки на конкурс можна до 15 червня, а сам конкурс триватиме до серпня, коли будуть оголошені переможці.
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Правила конкурсу досить прості, однак результати стануть справді масштабними. Щоб взяти участь, достатньо заповнити форму, а вже за кілька місяців можна отримати 10 000 грн, якщо ваша ідея стане одним із трьох фіналістів, а за кілька років і поготів - побачити живе втілення персонального дизайну, яке стане частиною життів багатьох людей. Цей конкурс - чудова можливість для молодих архітекторів проявити себе, без умовностей та потреби «пробиватися», щоб бути почутим і побаченим, отримати дуже вартісний пункт у портфоліо.
Тим паче житловий комплекс «Гордість» - це не чергова суто комерційна історія, а досить ідейний та змістовний комплекс. Велику увага тут приділяють екології, природним ландшафтам та єднанню людини з природою.
Про масштабність мислення забудовників «Сімейна фортеця» свідчить і той факт, що відеозапрошення на конкурс записав офіційний бренд-голос бренду Gucci в Британії, котрий тепер теж дотичний до цієї творчої історії.
Подавати заявки на конкурс можна до 15 червня, а сам конкурс триватиме до серпня, коли будуть оголошені переможці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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