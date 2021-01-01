Офіційний бренд-голос Gucci озвучив відеозапрошення на всеукраїнський конкурс архітекторів

Олександр Князєв, засновник компанії, зізнався, що ідеальний генплан розробляли провідні європейські компанії майже рік, будівництво уже почалося, однак фінальний штрих у вигляді дизайну фасадів будинків лишається за українськими архітекторами.



Правила конкурсу досить прості, однак результати стануть справді масштабними. Щоб взяти участь, достатньо заповнити форму, а вже за кілька місяців можна отримати 10 000 грн, якщо ваша ідея стане одним із трьох фіналістів, а за кілька років і поготів - побачити живе втілення персонального дизайну, яке стане частиною життів багатьох людей. Цей конкурс - чудова можливість для молодих архітекторів проявити себе, без умовностей та потреби «пробиватися», щоб бути почутим і побаченим, отримати дуже вартісний пункт у портфоліо.



Тим паче житловий комплекс «Гордість» - це не чергова суто комерційна історія, а досить ідейний та змістовний комплекс. Велику увага тут приділяють екології, природним ландшафтам та єднанню людини з природою.



Про масштабність мислення забудовників «Сімейна фортеця» свідчить і той факт, що відеозапрошення на конкурс записав офіційний бренд-голос бренду Gucci в Британії, котрий тепер теж дотичний до цієї творчої історії.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно забудовник «Сімейна фортеця» створив всеукраїнський конкурс архітекторів для нового комплексу «Гордість»., засновник компанії, зізнався, що ідеальний генплан розробляли провідні європейські компанії майже рік, будівництво уже почалося, однак фінальний штрих у вигляді дизайну фасадів будинків лишається за українськими архітекторами.Правила конкурсу досить прості, однак результати стануть справді масштабними. Щоб взяти участь, достатньо заповнити форму, а вже за кілька місяців можна отримати 10 000 грн, якщо ваша ідея стане одним із трьох фіналістів, а за кілька років і поготів - побачити живе втілення персонального дизайну, яке стане частиною життів багатьох людей. Цей конкурс - чудова можливість для молодих архітекторів проявити себе, без умовностей та потреби «пробиватися», щоб бути почутим і побаченим, отримати дуже вартісний пункт у портфоліо.Тим паче житловий комплекс «Гордість» - це не чергова суто комерційна історія, а досить ідейний та змістовний комплекс. Велику увага тут приділяють екології, природним ландшафтам та єднанню людини з природою.Про масштабність мислення забудовників «Сімейна фортеця» свідчить і той факт, що відеозапрошення на конкурс записав офіційний бренд-голос бренду Gucci в Британії, котрий тепер теж дотичний до цієї творчої історії.Подавати заявки на конкурс можна до 15 червня, а сам конкурс триватиме до серпня, коли будуть оголошені переможці.

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