Волинянин заплатить штраф за рибальство на території гідрозаказника





Про це повдіомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.



Чоловік ловив рибу на озері Мале Оріхове, яке входить до складу гідрологічного заказника місцевого значення "Оріхівський".



Йому нарахували 1056 гривень шкоди внаслідок грубого порушення правил рибальства.



Адміністративну справу про порушення передадуть до суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спеціалісти Держекоінспеції 10 червня, в останній день нерестового періоду, виявили правопорушника у Ратнівському районі.Про це повдіомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.Чоловік ловив рибу на озері Мале Оріхове, яке входить до складу гідрологічного заказника місцевого значення "Оріхівський".Йому нарахували 1056 гривень шкоди внаслідок грубого порушення правил рибальства.Адміністративну справу про порушення передадуть до суду.

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