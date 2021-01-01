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Волинянин заплатить штраф за рибальство на території гідрозаказника

Волинянин заплатить штраф за рибальство на території гідрозаказника
Спеціалісти Держекоінспеції 10 червня, в останній день нерестового періоду, виявили правопорушника у Ратнівському районі.

Про це повдіомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Чоловік ловив рибу на озері Мале Оріхове, яке входить до складу гідрологічного заказника місцевого значення "Оріхівський".

Йому нарахували 1056 гривень шкоди внаслідок грубого порушення правил рибальства.

Адміністративну справу про порушення передадуть до суду.

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Теги: гідрозаказник, браконьєрство, рибальство, порушення, Волинь
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