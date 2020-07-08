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Волинські поліцейські викрили священника, який переробляв та збував зброю. ФОТО

Волинські поліцейські викрили священника, який переробляв та збував зброю. ФОТО
Волинські поліцейські затримали на Львівщині священника, якого підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Кілька місяців тому волинські оперативники отримали інформацію, що мешканець Львівської області реалізовує перероблену зброю та боєприпаси. Спритник купував травматичну та газову зброю, переробляв її під вогнепальну і реалізовував через пошту. При цьому власних контактів він не надавав, що дещо ускладнило оперативникам швидко вийти на його слід.

Однак поліцейські провели комплекс заходів і таки встановили особу зловмисника: ним виявився 47-річний мешканець Львівської області, священнослужитель в одному з сіл.

Було проведено контроль за злочином: поліцейські під прикриттям придбали в особи зброю, а згодом затримали і самого зловмисника.

«Також за місцем його проживання працівники управління карного розшуку ГУНП, слідчого управління, Ковельського райуправління, управління КОРД, роти поліції особливого призначення та кінологів, під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури, провели обшуки, під час яких виявили й вилучили документи, що підтверджують причетність до протиправної діяльності, технічні пристрої й засоби зв’язку, а також пістолети, боєприпаси, глушники й інші речі, пов’язані зі злочинною діяльністю», – розповів т.в.о. начальника ГУНП у Волинській області Михайло Сорока.

Нині чоловік затриманий, кілька років тому його вже притягували до відповідальності за аналогічні злочини.

За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч.1 ст.263 ККУ) порушнику загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.



Волинські поліцейські викрили священника, який переробляв та збував зброю. ФОТО
Волинські поліцейські викрили священника, який переробляв та збував зброю. ФОТО
Волинські поліцейські викрили священника, який переробляв та збував зброю. ФОТО
Волинські поліцейські викрили священника, який переробляв та збував зброю. ФОТО
Волинські поліцейські викрили священника, який переробляв та збував зброю. ФОТО
Волинські поліцейські викрили священника, який переробляв та збував зброю. ФОТО

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Теги: Львівщина, волинська поліція, затримання, священник
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