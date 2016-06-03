Стало відоме ім'я військової із Закарпаття, яка загинула на Донбасі
Сьогодні, 16:37
У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі 9 червня загинула 22-річна військова Карина Шемчук, яка служила у 128-й окремій гірсько-штурмової Закарпатській бригаді. Дівчина була випускницею Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного.
Про це повідомив очільник Закарпатської обласної ради Олексій Петров у Facebook, - пише ТСН.
"Під час виконання службових обов’язків, трагічно загинула військова 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, лейтенантка Карина Шемчук. Війна забрала ще одне молоде серце. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять!" – написав він.
На Facebook-сторінці "Українське Закарпаття" додали, що 22-річна Каріна була заступницею командира роти із морально-психологічного забезпечення 128 ОГШБр ЗСУ. Причину її смерті поки не повідомляють, її встановлюють.
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Про це повідомив очільник Закарпатської обласної ради Олексій Петров у Facebook, - пише ТСН.
"Під час виконання службових обов’язків, трагічно загинула військова 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, лейтенантка Карина Шемчук. Війна забрала ще одне молоде серце. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять!" – написав він.
На Facebook-сторінці "Українське Закарпаття" додали, що 22-річна Каріна була заступницею командира роти із морально-психологічного забезпечення 128 ОГШБр ЗСУ. Причину її смерті поки не повідомляють, її встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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