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Призначили нового керівника Камінь-Каширського районного управління ДСНС

Призначили нового керівника Камінь-Каширського районного управління ДСНС
У Камені-Каширському районі сьогодні, 9 червня, призначили нового керівника районного управління ДСНС. Ним став Віталій Деркач.

Про це йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.

Начальник головного управління ДСНС України у Волинській області генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Грушовінчук, який прибув на Камінь-Каширщину представив новопризначеного керівника Камінь-Каширського районного управління ДСНС.

До цього Віталій Деркач перебував на посаді начальника Любешівського районного сектору. Попередній очільник Камінь-Каширського відділу Андрій Багнюк – відтепер його заступник.

Віталій Деркач (на фото – ліворуч другий).

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Теги: Камінь-Каширський, управління ДСНС, начальник
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