Призначили нового керівника Камінь-Каширського районного управління ДСНС

Віталій Деркач.



Про це йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.



Начальник головного управління ДСНС України у Волинській області генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Грушовінчук, який прибув на Камінь-Каширщину представив новопризначеного керівника Камінь-Каширського районного управління ДСНС.



До цього Віталій Деркач перебував на посаді начальника Любешівського районного сектору. Попередній очільник Камінь-Каширського відділу Андрій Багнюк – відтепер його заступник.



Віталій Деркач (на фото – ліворуч другий).



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