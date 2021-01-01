Призначили нового керівника Камінь-Каширського районного управління ДСНС
Сьогодні, 17:00
У Камені-Каширському районі сьогодні, 9 червня, призначили нового керівника районного управління ДСНС. Ним став Віталій Деркач.
Про це йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.
Начальник головного управління ДСНС України у Волинській області генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Грушовінчук, який прибув на Камінь-Каширщину представив новопризначеного керівника Камінь-Каширського районного управління ДСНС.
До цього Віталій Деркач перебував на посаді начальника Любешівського районного сектору. Попередній очільник Камінь-Каширського відділу Андрій Багнюк – відтепер його заступник.
Віталій Деркач (на фото – ліворуч другий).
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Про це йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.
Начальник головного управління ДСНС України у Волинській області генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Грушовінчук, який прибув на Камінь-Каширщину представив новопризначеного керівника Камінь-Каширського районного управління ДСНС.
До цього Віталій Деркач перебував на посаді начальника Любешівського районного сектору. Попередній очільник Камінь-Каширського відділу Андрій Багнюк – відтепер його заступник.
Віталій Деркач (на фото – ліворуч другий).
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