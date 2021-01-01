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У громаді на Волині безкоштовно обстежуватимуть на гепатити та ВІЛ

У громаді на Волині безкоштовно обстежуватимуть на гепатити та ВІЛ
Жителів Нововолинської громади запрошують на "Ярмарок здоров'я".

Про це повідомляє Нововолинська міська рада.

Захід відбудеться 12 червня з 10:00 до 14:00 на майдані Незалежності біля пам'ятника Т. Г. Шевченку.

Профілактичний захід проводиться з метою запобігання неінфекційним хворобам (НІЗ), серед яких серцево-судинні, цукровий діабет, гепатити, хронічні обструктивні захворювання легень.

Всім охочим проведуть:
- Вимірювання артеріального тиску, сатурації (насичення крові киснем).
- Визначення рівня цукру та холестерину крові.
- Проведення швидких тестів на гепатити та ВІЛ.

Захід пройде із дотриманням карантинних вимог.

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Теги: Нововолинська громада, Ярмарок здоров'я
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