У громаді на Волині безкоштовно обстежуватимуть на гепатити та ВІЛ
Сьогодні, 18:00
Жителів Нововолинської громади запрошують на "Ярмарок здоров'я".
Про це повідомляє Нововолинська міська рада.
Захід відбудеться 12 червня з 10:00 до 14:00 на майдані Незалежності біля пам'ятника Т. Г. Шевченку.
Профілактичний захід проводиться з метою запобігання неінфекційним хворобам (НІЗ), серед яких серцево-судинні, цукровий діабет, гепатити, хронічні обструктивні захворювання легень.
Всім охочим проведуть:
- Вимірювання артеріального тиску, сатурації (насичення крові киснем).
- Визначення рівня цукру та холестерину крові.
- Проведення швидких тестів на гепатити та ВІЛ.
Захід пройде із дотриманням карантинних вимог.
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Про це повідомляє Нововолинська міська рада.
Захід відбудеться 12 червня з 10:00 до 14:00 на майдані Незалежності біля пам'ятника Т. Г. Шевченку.
Профілактичний захід проводиться з метою запобігання неінфекційним хворобам (НІЗ), серед яких серцево-судинні, цукровий діабет, гепатити, хронічні обструктивні захворювання легень.
Всім охочим проведуть:
- Вимірювання артеріального тиску, сатурації (насичення крові киснем).
- Визначення рівня цукру та холестерину крові.
- Проведення швидких тестів на гепатити та ВІЛ.
Захід пройде із дотриманням карантинних вимог.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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