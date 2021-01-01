Де у Луцьку не буде світла завтра, 11 червня
Сьогодні, 19:00
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах у п'ятницю, 11 червня, мешканці деяких луцьких вулиць залишаться без світла.
Про це повдіомляє Луцька міська рада.
Буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 09:00 до 14:00 - вул. Гущанська;
з 09:00 до 17:00 - вул. Ківерцівська (частково), вул. А. Марцинюка, пров. Стуса, вул. Заньковецької 102,104, вул. Сосюри;
з 13:30 до 16:00 - вул. Рівненська 5а, вул. Рівненська 5, вул.Рівненська 3, вул. Рівненська 3а вв № 1 вв№2, вул. Задворецька, вул. Рівненська 1, вул. Срібна, вул. Сталева, вул. Островського, вул. Рівненська (частково).
Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
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Про це повдіомляє Луцька міська рада.
Буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 09:00 до 14:00 - вул. Гущанська;
з 09:00 до 17:00 - вул. Ківерцівська (частково), вул. А. Марцинюка, пров. Стуса, вул. Заньковецької 102,104, вул. Сосюри;
з 13:30 до 16:00 - вул. Рівненська 5а, вул. Рівненська 5, вул.Рівненська 3, вул. Рівненська 3а вв № 1 вв№2, вул. Задворецька, вул. Рівненська 1, вул. Срібна, вул. Сталева, вул. Островського, вул. Рівненська (частково).
Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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