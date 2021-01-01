За наркозлочини волинянин сів у тюрму на 7 років

40-річний житель селища Турійськ, визнаний винний у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту і збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, отримав покарання у виді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Правоохоронці задокументували три епізоди збуту чоловіком громадянам канабісу.Цю ж речовину виявили й вилучили у нього 19 березня 2019 року під час проведення огляду місця події із залученням службового собаки Луцького прикордонного загону.Наступні сім років волинянин, визнаний винним у вчиненні цих злочинів, проведе за ґратами.