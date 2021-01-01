За наркозлочини волинянин сів у тюрму на 7 років
Сьогодні, 19:36
40-річний житель селища Турійськ, визнаний винний у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту і збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, отримав покарання у виді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Правоохоронці задокументували три епізоди збуту чоловіком громадянам канабісу.
Цю ж речовину виявили й вилучили у нього 19 березня 2019 року під час проведення огляду місця події із залученням службового собаки Луцького прикордонного загону.
Наступні сім років волинянин, визнаний винним у вчиненні цих злочинів, проведе за ґратами.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Правоохоронці задокументували три епізоди збуту чоловіком громадянам канабісу.
Цю ж речовину виявили й вилучили у нього 19 березня 2019 року під час проведення огляду місця події із залученням службового собаки Луцького прикордонного загону.
Наступні сім років волинянин, визнаний винним у вчиненні цих злочинів, проведе за ґратами.
Фото - ілюстративне
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