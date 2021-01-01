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За наркозлочини волинянин сів у тюрму на 7 років

За наркозлочини волинянин сів у тюрму на 7 років
40-річний житель селища Турійськ, визнаний винний у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту і збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, отримав покарання у виді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Правоохоронці задокументували три епізоди збуту чоловіком громадянам канабісу.

Цю ж речовину виявили й вилучили у нього 19 березня 2019 року під час проведення огляду місця події із залученням службового собаки Луцького прикордонного загону.

Наступні сім років волинянин, визнаний винним у вчиненні цих злочинів, проведе за ґратами.

Фото - ілюстративне

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Теги: наркозлочини, суд, волинянин
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