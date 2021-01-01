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В центрі Луцька працював підпільний гральний заклад. ФОТО

В центрі Луцька працював підпільний гральний заклад. ФОТО
У центрі Луцька поліцейські припинили незаконну діяльність підпільного грального закладу.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Заклад працював під виглядом клубу спортивного покеру, де гравці робили грошові ставки.

На місце викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції та силову підтримку бійців роти тактико-оперативного реагування Управління патрульної поліції.

У приміщенні грального закладу знаходилися бармени, адміністратори та інші працівники, які забезпечували ігри у покер. Також безпосередньо за покерними столами перебували особи, які грали у покер та робили грошові ставки. Всього у залі знаходилися понад 40 людей.

Поліцейські провели невідкладний обшук у приміщенні, під час якого виявили та вилучили 8 столів для гри у покер, 10 000 грн, понад 3000 фішок для покеру різного номіналу, колоди карт для покеру, таймер, сервер відеонагляду, флеш-носії, боргові записки, чорнові записи із зазначенням імен гравців та сум грошових коштів, які свідчили про проведену гру у покер. Орієнтовна вартість вилученого майна становить понад 1,5 млн грн.

Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене та проведення експертного дослідження. Триває слідство.

В центрі Луцька працював підпільний гральний заклад. ФОТО
В центрі Луцька працював підпільний гральний заклад. ФОТО
В центрі Луцька працював підпільний гральний заклад. ФОТО


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Теги: Луцьк, гральний заклад, поліцейські
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