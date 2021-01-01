В центрі Луцька працював підпільний гральний заклад. ФОТО

У центрі Луцька поліцейські припинили незаконну діяльність підпільного грального закладу.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.Заклад працював під виглядом клубу спортивного покеру, де гравці робили грошові ставки.На місце викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції та силову підтримку бійців роти тактико-оперативного реагування Управління патрульної поліції.У приміщенні грального закладу знаходилися бармени, адміністратори та інші працівники, які забезпечували ігри у покер. Також безпосередньо за покерними столами перебували особи, які грали у покер та робили грошові ставки. Всього у залі знаходилися понад 40 людей.Поліцейські провели невідкладний обшук у приміщенні, під час якого виявили та вилучили 8 столів для гри у покер, 10 000 грн, понад 3000 фішок для покеру різного номіналу, колоди карт для покеру, таймер, сервер відеонагляду, флеш-носії, боргові записки, чорнові записи із зазначенням імен гравців та сум грошових коштів, які свідчили про проведену гру у покер. Орієнтовна вартість вилученого майна становить понад 1,5 млн грн.Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене та проведення експертного дослідження. Триває слідство.