В центрі Луцька працював підпільний гральний заклад. ФОТО
Сьогодні, 18:52
У центрі Луцька поліцейські припинили незаконну діяльність підпільного грального закладу.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Заклад працював під виглядом клубу спортивного покеру, де гравці робили грошові ставки.
На місце викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції та силову підтримку бійців роти тактико-оперативного реагування Управління патрульної поліції.
У приміщенні грального закладу знаходилися бармени, адміністратори та інші працівники, які забезпечували ігри у покер. Також безпосередньо за покерними столами перебували особи, які грали у покер та робили грошові ставки. Всього у залі знаходилися понад 40 людей.
Поліцейські провели невідкладний обшук у приміщенні, під час якого виявили та вилучили 8 столів для гри у покер, 10 000 грн, понад 3000 фішок для покеру різного номіналу, колоди карт для покеру, таймер, сервер відеонагляду, флеш-носії, боргові записки, чорнові записи із зазначенням імен гравців та сум грошових коштів, які свідчили про проведену гру у покер. Орієнтовна вартість вилученого майна становить понад 1,5 млн грн.
Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене та проведення експертного дослідження. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Заклад працював під виглядом клубу спортивного покеру, де гравці робили грошові ставки.
На місце викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції та силову підтримку бійців роти тактико-оперативного реагування Управління патрульної поліції.
У приміщенні грального закладу знаходилися бармени, адміністратори та інші працівники, які забезпечували ігри у покер. Також безпосередньо за покерними столами перебували особи, які грали у покер та робили грошові ставки. Всього у залі знаходилися понад 40 людей.
Поліцейські провели невідкладний обшук у приміщенні, під час якого виявили та вилучили 8 столів для гри у покер, 10 000 грн, понад 3000 фішок для покеру різного номіналу, колоди карт для покеру, таймер, сервер відеонагляду, флеш-носії, боргові записки, чорнові записи із зазначенням імен гравців та сум грошових коштів, які свідчили про проведену гру у покер. Орієнтовна вартість вилученого майна становить понад 1,5 млн грн.
Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене та проведення експертного дослідження. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де у Луцьку не буде світла завтра, 11 червня
Сьогодні, 19:00
В центрі Луцька працював підпільний гральний заклад. ФОТО
Сьогодні, 18:52