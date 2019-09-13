Повідомили про стан підлітків з Волині, які на мотоциклі врізалися у паркан. ВІДЕО
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Двоє підлітків 14 і 15 років, які ввечері 9 червня травмувалися на мотоциклі в селі Залаззя Камінь-Каширського району, нині перебувають у лікарнях.
Один з травмованих знаходиться в Любешівській центральній районній лікарні. Як розповів Суспільному медичний директор Андрій Гук, у 14-річного хлопця стан середньої важкості: струс головного мозку та закрита черепно-мозкова травма.
Іншого юнака перевели у відділення нейрохірургії Волинської обласної дитячої лікарні.
Мама Світлана, яка перебувала поруч із 15-річним сином, розповіла, що її дитина зараз у стабільному стані та почувається краще.
"Голова тільки болить. Сталося так, що вони впали на травичку, якби була б добра дорога, то може б цього не сталося. Вони поїхали відпочити", – зазначила жінка.
Чому підлітки сіли на мотоцикл, не знає. "Так сталося, що ми не вгледіли своїх дітей", – каже Світлана.
Травми, з якими хлопець потрапив до реанімації обласної дитячої лікарні, нейрохірург Степан Кокиць не називає. Лікар говорить: враховуючи отримані травми внаслідок ДТП, за станом хлопця спостерігатимуть.
На місці події в селі Залаззя працювало дві бригади медиків швидкої допомоги. Виклик про ДТП надійшов о 16:53 9 червня, зазначив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби Станіслав Лінік.
У поліції встановили, що хлопці їхали дорогою і водій мотоцикла наїхав на бордюр, повідомила дізнавачка Луцького райуправління поліції Вікторія Піхоцька. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження.
Керувати скутером дозволено з 16 років, додала дізнавачка поліції Вікторія Піхоцька.
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Один з травмованих знаходиться в Любешівській центральній районній лікарні. Як розповів Суспільному медичний директор Андрій Гук, у 14-річного хлопця стан середньої важкості: струс головного мозку та закрита черепно-мозкова травма.
Іншого юнака перевели у відділення нейрохірургії Волинської обласної дитячої лікарні.
Мама Світлана, яка перебувала поруч із 15-річним сином, розповіла, що її дитина зараз у стабільному стані та почувається краще.
"Голова тільки болить. Сталося так, що вони впали на травичку, якби була б добра дорога, то може б цього не сталося. Вони поїхали відпочити", – зазначила жінка.
Чому підлітки сіли на мотоцикл, не знає. "Так сталося, що ми не вгледіли своїх дітей", – каже Світлана.
Травми, з якими хлопець потрапив до реанімації обласної дитячої лікарні, нейрохірург Степан Кокиць не називає. Лікар говорить: враховуючи отримані травми внаслідок ДТП, за станом хлопця спостерігатимуть.
На місці події в селі Залаззя працювало дві бригади медиків швидкої допомоги. Виклик про ДТП надійшов о 16:53 9 червня, зазначив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби Станіслав Лінік.
У поліції встановили, що хлопці їхали дорогою і водій мотоцикла наїхав на бордюр, повідомила дізнавачка Луцького райуправління поліції Вікторія Піхоцька. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження.
Керувати скутером дозволено з 16 років, додала дізнавачка поліції Вікторія Піхоцька.
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