Повідомили про стан підлітків з Волині, які на мотоциклі врізалися у паркан. ВІДЕО

ввечері 9 червня травмувалися на мотоциклі в селі Залаззя Камінь-Каширського району, нині перебувають у лікарнях.



Один з травмованих знаходиться в Любешівській центральній районній лікарні. Як розповів Андрій Гук, у 14-річного хлопця стан середньої важкості: струс головного мозку та закрита черепно-мозкова травма.



Іншого юнака перевели у відділення нейрохірургії Волинської обласної дитячої лікарні.



Мама Світлана, яка перебувала поруч із 15-річним сином, розповіла, що її дитина зараз у стабільному стані та почувається краще.



"Голова тільки болить. Сталося так, що вони впали на травичку, якби була б добра дорога, то може б цього не сталося. Вони поїхали відпочити", – зазначила жінка.



Чому підлітки сіли на мотоцикл, не знає. "Так сталося, що ми не вгледіли своїх дітей", – каже Світлана.



Травми, з якими хлопець потрапив до реанімації обласної дитячої лікарні, нейрохірург Степан Кокиць не називає. Лікар говорить: враховуючи отримані травми внаслідок ДТП, за станом хлопця спостерігатимуть.



На місці події в селі Залаззя працювало дві бригади медиків швидкої допомоги. Виклик про ДТП надійшов о 16:53 9 червня, зазначив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби Станіслав Лінік.



У поліції встановили, що хлопці їхали дорогою і водій мотоцикла наїхав на бордюр, повідомила дізнавачка Луцького райуправління поліції Вікторія Піхоцька. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження.



Керувати скутером дозволено з 16 років, додала дізнавачка поліції Вікторія Піхоцька.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє підлітків 14 і 15 років, які, нині перебувають у лікарнях.Один з травмованих знаходиться в Любешівській центральній районній лікарні. Як розповів Суспільному медичний директор, у 14-річного хлопця стан середньої важкості: струс головного мозку та закрита черепно-мозкова травма.Іншого юнака перевели у відділення нейрохірургії Волинської обласної дитячої лікарні.Мамаяка перебувала поруч із 15-річним сином, розповіла, що її дитина зараз у стабільному стані та почувається краще."Голова тільки болить. Сталося так, що вони впали на травичку, якби була б добра дорога, то може б цього не сталося. Вони поїхали відпочити", – зазначила жінка.Чому підлітки сіли на мотоцикл, не знає. "Так сталося, що ми не вгледіли своїх дітей", – каже Світлана.Травми, з якими хлопець потрапив до реанімації обласної дитячої лікарні, нейрохірургне називає. Лікар говорить: враховуючи отримані травми внаслідок ДТП, за станом хлопця спостерігатимуть.На місці події в селі Залаззя працювало дві бригади медиків швидкої допомоги. Виклик про ДТП надійшов о 16:53 9 червня, зазначив завідувач центральної оперативної диспетчерської службиУ поліції встановили, що хлопці їхали дорогою і водій мотоцикла наїхав на бордюр, повідомила дізнавачка Луцького райуправління поліції. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження.Керувати скутером дозволено з 16 років, додала дізнавачка поліції Вікторія Піхоцька.

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