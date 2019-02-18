Вперше за півстоліття: «Луцькводоканал» розпочав наймасштабніший проєкт модернізації очисних споруд .ФОТО





Директор комунального підприємства “Луцькводоканал” Віктор Гуменюк зазначив, що нині очисні споруди готують до початку реконструкції. За його словами, багато років працювали над залученням інвестицій на ці цілі. Минулого року



“Це – наймасштабніший інфраструктурний проєкт за останні три десятиліття, що відбуватиметься на території Луцької громади. Його реалізація не тільки забезпечить гарантоване водовідведення на наступні 40 і більше років, але і дозволить вирішити ряд важливих екологічних проблем”, - наголосив керівник комунального підприємства.





Віктор Гуменюк зазначив, що очисні споруди є цілісною багатоетапною системою очистки побутових відходів, робота якої не зупиняється. “Стоки з осель лучан потрапляють на очисні постійно, проходячи всі етапи очистки. Тому головним завданням, яке постало сьогодні перед підприємством, є здійснення комплексу заходів для переведення очисних споруд в особливий режим роботи. Цей режим передбачає як безперебійну роботу очисних споруд, так і одночасне виконання будівельно-монтажних робіт, передбачених капітальною реконструкцією. Наразі ці роботи вже почалися”, - наголосив він.



Зараз здійснюється чистка мулових карт та вивезення мулу у великих об’ємах, відбувається реконструкція радіальних відстійників, коридорів аеротенків, відновлення елементів пісковиловлювачів, насосного обладнання та запірно-регулювальної апаратури. Також для підтримки системи очистки додаються відповідні біологічні препарати.



Внаслідок усіх запланованих дій піднімаються і утилізуються поклади речовин, зокрема біомулу, що накопичувалися на очисних спорудах упродовж десятиліть експлуатації.



З метою максимального контролю за станом повітря і мінімізації шкідливих викидів на очисних спорудах КП «Луцькводоканал» проводиться щоденний відбір проб якості атмосферного повітря акредитованою лабораторією «Держпродспоживслужби».



Також підприємство у найкоротші терміни встановить метеостанцію з комплектом газоаналізаторів, для того щоб в реальному часі постійно відслідковувати динаміку зміни викидів та якості повітря на очисних спорудах. Це дасть змогу, за необхідності, коригувати проведення певних видів робіт з технічної підготовки до реконструкції, залежно від індикативних показників.



Директор КП “Луцькводоканал” зазначив, що процес технічної підготовки очисних споруд до капітальної реконструкції та їх переведення в особливий режим роботи займе близько одного року. Упродовж цього періоду частина очисних споруд буде повністю виведена з експлуатації, а інша частина прийме на себе посилене навантаження.



У рамках проєкту уже до кінця 2021 року планують розпочати реконструкцію чотирьох великих каналізаційно-насосних станцій. Основні ж роботи на самих очисних спорудах, за його словами, планують розпочати уже влітку 2022 року. Після їх проведення кардинально зміниться система роботи. Проєктом передбачено, що не буде відкритих мулових карт, а мул спеціальними машинами осушуватимуть у зведених закритих цехах. Процес буде максимально автоматизований.



Початок робіт є великим кроком до успішного результату, завдяки якому Луцька громада однією з перших в країні матиме капітально відреставровані системи водовідведення та повністю оновлені очисні споруди.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Очисні споруди КП “Луцькводоканал” у селі Липляни збудовані ще у 1973 році. За цей час їх ніхто капітально не ремонтував, тож перебувають вони у незадовільному стані. Про новий проєкт реконструкції повідомляє пресслужба Луцької міської ради.Директор комунального підприємства “Луцькводоканал”зазначив, що нині очисні споруди готують до початку реконструкції. За його словами, багато років працювали над залученням інвестицій на ці цілі. Минулого року представили проєкт модернізації очисних споруд КП «Луцькводоканал», яку проводитимуть із залученням коштів Європейського інвестиційного банку та Північної екологічної корпорації НЕФКО. На ці цілі буде використано майже 500 млн грн.“Це – наймасштабніший інфраструктурний проєкт за останні три десятиліття, що відбуватиметься на території Луцької громади. Його реалізація не тільки забезпечить гарантоване водовідведення на наступні 40 і більше років, але і дозволить вирішити ряд важливих екологічних проблем”, - наголосив керівник комунального підприємства.Віктор Гуменюк зазначив, що очисні споруди є цілісною багатоетапною системою очистки побутових відходів, робота якої не зупиняється. “Стоки з осель лучан потрапляють на очисні постійно, проходячи всі етапи очистки. Тому головним завданням, яке постало сьогодні перед підприємством, є здійснення комплексу заходів для переведення очисних споруд в особливий режим роботи. Цей режим передбачає як безперебійну роботу очисних споруд, так і одночасне виконання будівельно-монтажних робіт, передбачених капітальною реконструкцією. Наразі ці роботи вже почалися”, - наголосив він.Зараз здійснюється чистка мулових карт та вивезення мулу у великих об’ємах, відбувається реконструкція радіальних відстійників, коридорів аеротенків, відновлення елементів пісковиловлювачів, насосного обладнання та запірно-регулювальної апаратури. Також для підтримки системи очистки додаються відповідні біологічні препарати.Внаслідок усіх запланованих дій піднімаються і утилізуються поклади речовин, зокрема біомулу, що накопичувалися на очисних спорудах упродовж десятиліть експлуатації.З метою максимального контролю за станом повітря і мінімізації шкідливих викидів на очисних спорудах КП «Луцькводоканал» проводиться щоденний відбір проб якості атмосферного повітря акредитованою лабораторією «Держпродспоживслужби».Також підприємство у найкоротші терміни встановить метеостанцію з комплектом газоаналізаторів, для того щоб в реальному часі постійно відслідковувати динаміку зміни викидів та якості повітря на очисних спорудах. Це дасть змогу, за необхідності, коригувати проведення певних видів робіт з технічної підготовки до реконструкції, залежно від індикативних показників.Директор КП “Луцькводоканал” зазначив, що процес технічної підготовки очисних споруд до капітальної реконструкції та їх переведення в особливий режим роботи займе близько одного року. Упродовж цього періоду частина очисних споруд буде повністю виведена з експлуатації, а інша частина прийме на себе посилене навантаження.У рамках проєкту уже до кінця 2021 року планують розпочати реконструкцію чотирьох великих каналізаційно-насосних станцій. Основні ж роботи на самих очисних спорудах, за його словами, планують розпочати уже влітку 2022 року. Після їх проведення кардинально зміниться система роботи. Проєктом передбачено, що не буде відкритих мулових карт, а мул спеціальними машинами осушуватимуть у зведених закритих цехах. Процес буде максимально автоматизований.Початок робіт є великим кроком до успішного результату, завдяки якому Луцька громада однією з перших в країні матиме капітально відреставровані системи водовідведення та повністю оновлені очисні споруди.

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