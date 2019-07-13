вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Нерест закінчився: на водоймах Волині знову можна ловити рибу

Нерест закінчився: на водоймах Волині знову можна ловити рибу
З 11 червня 2021 року можна здійснювати вилов риби дотримуючись Правил рибальства на річках та водосховищах. Усі обмеження, пов’язані із нерестом риби знято. Про це повідомляє Агенство меліорації та водного господарства України.

На водоймах загального користування дозволений любительський лов з берега або човна, вудками всіх видів із загальною кількістю гачків не більше 5 на людину, з дотриманням добової норми вилову - до 3 кг на людину.

Разом з тим нагадуємо, що на ставках та озерах області нерестова заборона триває по 30 червня. А от рибалити на річках та їх кореневих водах дозволили ще 20 травня.

За недотримання зазначених норм передбачена адміністративна відповідальність - штраф від 34 до 680 грн. Крім штрафу за незаконний вилов водних біоресурсів нараховуються збитки: судак – 510 грн, сом — 425 грн, щука — 340 грн, сазан (короп) — 306 грн, білий амур — 255 грн, товстолоб — 255 грн, плітка— 85 грн, краснопірка — 68 грн, карась – 17 грн, рак – 25,5 грн тощо.

У разі нанесення правопорушником значних збитків рибному господарству – передбачена кримінальна відповідальність за ст. 249 КК України. Санкція статті передбачає накладання штрафу у розмірі до 3 400 грн або позбавлення волі строком до трьох років.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вилов риби, нерест закінчився
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Борис Гребенщиков у Луцьку записав авторську радіопередачу.ВІДЕО
Сьогодні, 23:18
Нерест закінчився: на водоймах Волині знову можна ловити рибу
Сьогодні, 22:22
Вперше за півстоліття: «Луцькводоканал» розпочав наймасштабніший проєкт модернізації очисних споруд .ФОТО
Сьогодні, 21:46
Перша країна Євросоюзу визнала українські свідоцтва про вакцинацію
Сьогодні, 21:12
Змагання з риболовлі, шашок, пляжного волейболу: поблизу Луцька проведуть спортивний фестиваль
Сьогодні, 20:39
Схожі новини
Ловлять рибку і нехтують законами: у луцькому парку порушників піймали «на гарячому» Ловлять рибку і нехтують законами: у луцькому парку порушників піймали «на гарячому»
13 липень, 2019, 12:20
Туристи щодня виловлюють 40 кілограмів форелі. ФОТО. ВІДЕО Туристи щодня виловлюють 40 кілограмів форелі. ФОТО. ВІДЕО
18 вересень, 2016, 23:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Борис Гребенщиков у Луцьку записав авторську радіопередачу.ВІДЕО
Сьогодні, 23:18
 0
Нерест закінчився: на водоймах Волині знову можна ловити рибу
Сьогодні, 22:22
 0
Вперше за півстоліття: «Луцькводоканал» розпочав наймасштабніший проєкт модернізації очисних споруд .ФОТО
Сьогодні, 21:46
 0
Перша країна Євросоюзу визнала українські свідоцтва про вакцинацію
Сьогодні, 21:12
 0
Змагання з риболовлі, шашок, пляжного волейболу: поблизу Луцька проведуть спортивний фестиваль
Сьогодні, 20:39
 0
Медіа
відео
1/8