Нерест закінчився: на водоймах Волині знову можна ловити рибу

З 11 червня 2021 року можна здійснювати вилов риби дотримуючись Правил рибальства на річках та водосховищах. Усі обмеження, пов’язані із нерестом риби знято. Про це повідомляє Агенство меліорації та водного господарства України.На водоймах загального користування дозволений любительський лов з берега або човна, вудками всіх видів із загальною кількістю гачків не більше 5 на людину, з дотриманням добової норми вилову - до 3 кг на людину.Разом з тим нагадуємо, що на ставках та озерах області нерестова заборона триває по 30 червня. А от рибалити на річках та їх кореневих водах дозволили ще 20 травня.За недотримання зазначених норм передбачена адміністративна відповідальність - штраф від 34 до 680 грн. Крім штрафу за незаконний вилов водних біоресурсів нараховуються збитки: судак – 510 грн, сом — 425 грн, щука — 340 грн, сазан (короп) — 306 грн, білий амур — 255 грн, товстолоб — 255 грн, плітка— 85 грн, краснопірка — 68 грн, карась – 17 грн, рак – 25,5 грн тощо.У разі нанесення правопорушником значних збитків рибному господарству – передбачена кримінальна відповідальність за ст. 249 КК України. Санкція статті передбачає накладання штрафу у розмірі до 3 400 грн або позбавлення волі строком до трьох років.