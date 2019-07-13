Нерест закінчився: на водоймах Волині знову можна ловити рибу
Сьогодні, 22:22
З 11 червня 2021 року можна здійснювати вилов риби дотримуючись Правил рибальства на річках та водосховищах. Усі обмеження, пов’язані із нерестом риби знято. Про це повідомляє Агенство меліорації та водного господарства України.
На водоймах загального користування дозволений любительський лов з берега або човна, вудками всіх видів із загальною кількістю гачків не більше 5 на людину, з дотриманням добової норми вилову - до 3 кг на людину.
Разом з тим нагадуємо, що на ставках та озерах області нерестова заборона триває по 30 червня. А от рибалити на річках та їх кореневих водах дозволили ще 20 травня.
За недотримання зазначених норм передбачена адміністративна відповідальність - штраф від 34 до 680 грн. Крім штрафу за незаконний вилов водних біоресурсів нараховуються збитки: судак – 510 грн, сом — 425 грн, щука — 340 грн, сазан (короп) — 306 грн, білий амур — 255 грн, товстолоб — 255 грн, плітка— 85 грн, краснопірка — 68 грн, карась – 17 грн, рак – 25,5 грн тощо.
У разі нанесення правопорушником значних збитків рибному господарству – передбачена кримінальна відповідальність за ст. 249 КК України. Санкція статті передбачає накладання штрафу у розмірі до 3 400 грн або позбавлення волі строком до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На водоймах загального користування дозволений любительський лов з берега або човна, вудками всіх видів із загальною кількістю гачків не більше 5 на людину, з дотриманням добової норми вилову - до 3 кг на людину.
Разом з тим нагадуємо, що на ставках та озерах області нерестова заборона триває по 30 червня. А от рибалити на річках та їх кореневих водах дозволили ще 20 травня.
За недотримання зазначених норм передбачена адміністративна відповідальність - штраф від 34 до 680 грн. Крім штрафу за незаконний вилов водних біоресурсів нараховуються збитки: судак – 510 грн, сом — 425 грн, щука — 340 грн, сазан (короп) — 306 грн, білий амур — 255 грн, товстолоб — 255 грн, плітка— 85 грн, краснопірка — 68 грн, карась – 17 грн, рак – 25,5 грн тощо.
У разі нанесення правопорушником значних збитків рибному господарству – передбачена кримінальна відповідальність за ст. 249 КК України. Санкція статті передбачає накладання штрафу у розмірі до 3 400 грн або позбавлення волі строком до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Борис Гребенщиков у Луцьку записав авторську радіопередачу.ВІДЕО
Сьогодні, 23:18
Нерест закінчився: на водоймах Волині знову можна ловити рибу
Сьогодні, 22:22
Вперше за півстоліття: «Луцькводоканал» розпочав наймасштабніший проєкт модернізації очисних споруд .ФОТО
Сьогодні, 21:46
Змагання з риболовлі, шашок, пляжного волейболу: поблизу Луцька проведуть спортивний фестиваль
Сьогодні, 20:39