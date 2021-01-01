11 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 11 червня, віряни вшановують день пам'яті Феодосії Константинопольської та блаженного Іоанна. Феодосія Колосятниця – в народному календарі.Сьогодні відзначає день народження директор модельного агентства(на фото). Вітаємо її зі святом, бажаємо здоров'я, натхнення й успіхів у роботі.Іменинники 11 червня – Феодот, Олександр, Богдан, Іван, Андрій, Фаїна, Марія. Зичимо їм радості, любові й життєвих перемог.У цей день 1963 року згідно з рішенням виконавчого комітету Волинської обласної ради депутатів трудящих було засноване Ківерцівське медичне училище. Зараз це – Ківерцівський медичний коледж.Не можна братися за нову справуЗаборонено сваритисяНе можна полюватиНе слід вирушати в далекі подорожі