11 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 11 червня, віряни вшановують день пам'яті Феодосії Константинопольської та блаженного Іоанна. Феодосія Колосятниця – в народному календарі.
Сьогодні відзначає день народження директор модельного агентства Марина Занюк (на фото). Вітаємо її зі святом, бажаємо здоров'я, натхнення й успіхів у роботі.
Іменинники 11 червня – Феодот, Олександр, Богдан, Іван, Андрій, Фаїна, Марія. Зичимо їм радості, любові й життєвих перемог.
У цей день 1963 року згідно з рішенням виконавчого комітету Волинської обласної ради депутатів трудящих було засноване Ківерцівське медичне училище. Зараз це – Ківерцівський медичний коледж.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна братися за нову справу
Заборонено сваритися
Не можна полювати
Не слід вирушати в далекі подорожі
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Сьогодні відзначає день народження директор модельного агентства Марина Занюк (на фото). Вітаємо її зі святом, бажаємо здоров'я, натхнення й успіхів у роботі.
Іменинники 11 червня – Феодот, Олександр, Богдан, Іван, Андрій, Фаїна, Марія. Зичимо їм радості, любові й життєвих перемог.
У цей день 1963 року згідно з рішенням виконавчого комітету Волинської обласної ради депутатів трудящих було засноване Ківерцівське медичне училище. Зараз це – Ківерцівський медичний коледж.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна братися за нову справу
Заборонено сваритися
Не можна полювати
Не слід вирушати в далекі подорожі
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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