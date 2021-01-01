Вже сьогодні у Луцьку запрацює Почесне Консульство Литовської Республіки





Про це організація



"Маємо приємність повідомити, що 11 червня 2021 року об 11.30 год. заплановане офіційне відкриття Почесного Консульства Литовської Республіки у місті Луцьку за адресою: Словацького, 12", - пишеться у повідомленні.



У заході візьмуть участь Віце-спікер Сейму Литовської Республіки пан Паулюс САУДАРГАС, Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні пан Вальдемарас САРАПІНАС, народні депутати України, представники Луцької міської ради, Волинської обласної ради та Волинської обласної державної адміністрації.





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